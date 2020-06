Zorg eerst voor jezelf

Leren om voor jezelf te zorgen, wat er ook gebeurt, is nu belangrijker dan ooit.

We hebben allemaal tijd om goed voor onszelf te zorgen. Waar sommige mensen mee in de knel komen, is dat ze liever andere dingen doen dan sporten, zoals bezig zijn met hun telefoon. Als we kritisch naar jouw dag kijken, kun je dan geen 20, 30, of 40 minuten afsnoepen van de tijd die je nu besteedt aan Instagram, Facebook, appjes, internetten of van andere willekeurige momenten waarop je afgeleid bent of even niks te doen hebt?



Als je moet aangeven wat je ervan weerhoudt om te bewegen, probeer dan niet te zeggen "ik heb er geen tijd voor", maar "ik maak er geen tijd voor". Daarmee leg je de bal weer bij jezelf en kun je beslissen dat je wél tijd wilt maken om te bewegen. Zorg ervoor dat je niet gaat onderhandelen met jezelf over de tijd die je aan je work-out besteedt. Voordat je zegt dat je geen tijd kunt maken voor een work-out omdat je werk of je kinderen belangrijker zijn, bedenk dan dat niemand erbij gebaat is als jij niet goed voor jezelf zorgt. Onderzoek laat zien dat sporten goed is voor zowel je mentale als je fysieke gezondheid, en daarvan word je een betere werknemer en een betere ouder. Je wordt de beste versie van jezelf.



Als je je routine en je leven echt wilt veranderen, moet je genoeg van jezelf houden om ervoor te kiezen voor jezelf te zorgen. Zeg tegen jezelf: "Ik doe ertoe. Ik ben het waard. Vandaag ga ik de tijd die ik normaal aan Instagram besteed, besteden aan beweging." Op de lange termijn brengt dat je meer voldoening dan lezen wat je ex-collega of een zanger die dag heeft gedaan. Spreek met jezelf af dat je je smartphone morgen laat liggen en in plaats daarvan gaat trainen. Dat verdien je.