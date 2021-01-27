De bench press gebruik je alleen voor work-outs die zijn gericht op kracht en massa. Neem de tijd en richt je op je houding. Als je kracht of spieren wilt opbouwen, begin dan met 3 sets van 12 tot 15 reps met een gewicht dat de laatste 3 tot 5 reps uitdagend maar haalbaar aanvoelt. Voer de zwaarte van het gewicht na een paar weken op en doe 3 sets van 10 tot 12 reps. Na nog eens 2 of 3 weken kun je weer een zwaarder gewicht nemen en het aantal reps verminderen naar 3 sets van 6 tot 10 reps. Als je nog meer kracht wilt ontwikkelen, probeer dan 3 tot 5 sets van 1 tot 3 reps met een gewicht dat iedere rep erg uitdagend aanvoelt.