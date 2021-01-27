Hoe je tricep dips moet doen en waarom je ze moet doen

Zoals de naam al doet vermoeden train je met de triceps dip je triceps, de driekoppige spier aan de achterzijde van je bovenarm. Hoewel het klinkt als een oefening waarbij je maar één spier aanspreekt, hebben we hier wel degelijk met een compoundoefening te maken. Bij elke rep gebruik je namelijk je schouder- en borstspieren en de spieren in je bovenrug. Als je vooroverbuigt in de neerwaartse beweging nemen je borstspieren wat van de belasting van je triceps en schouders over. Als je de oefening op parallelle bars doet, doe je ook nog eens een beroep op je core om je lichaam omhoog en omlaag te helpen bewegen.