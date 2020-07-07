Je kids een gezonde voedingsstijl aanleren
Coaching
Door Nike Training
Vervang de lekkernijen waar je kids van houden door iets voedzamers.
Met zelfgemaakte versies van het verpakte voedsel waar je kids naar smachten, kun je hen helpen ontdekken hoe het echte voedsel dat je thuis hebt leuk en lekker kan zijn. We hebben vier recepten verzameld om van de snacktijd een feestje te maken en de klassiekers een twist te geven.
Je hebt waarschijnlijk je ontbijt en smoothie na je work-out tot in detail uitgedacht. Maar wanneer je je kinderen brandstof moet geven op de dagen dat ze superactief zijn, voel je je misschien een beetje verloren in de keuken.
Het fijne is dat je er niet lang over na hoeft te denken. Kids hebben meestal eindeloos veel energie en ze doen waarschijnlijk geen hele intensieve activiteiten voor langere tijd. Hun dieet moet dus hun groei en ontwikkeling in het algemeen ondersteunen, zegt Adam Feit, Performance Nutrition Coordinator bij Precision Nutrition. Het maakt niet uit hoe actief ze zijn op een bepaalde dag; kids hebben behoefte aan magere eiwitten, minimaal bewerkte koolhydraten, gezonde vetten, groenten en veel water — net zoals jijzelf.
Geef je eigen draai aan hun favoriete gerechten met ingrediënten waar je toezicht op hebt.
Veel voedingsmiddelen die ontworpen zijn om kids aan te spreken, bevatten veel geraffineerde suiker en chemicaliën die worden toegevoegd om ze vers te houden, zegt Feit. Terwijl een zakje chips of een koekje af en toe prima is (dat geldt ook voor jullie, mama en papa), wil je dat je kinderen zo vaak mogelijk ongeraffineerde, voedzame voedingsmiddelen nuttigen. In plaats van bepaalde voeding als goed of slecht te labelen (waardoor een verstoorde relatie met voedsel zou kunnen ontstaan) kun je je eigen draai geven aan hun favoriete gerechten met ingrediënten waar je toezicht op hebt. "Niet alleen kan dit hen helpen om voedsel te zien als een groter concept dan het verpakte eten dat ze op tv zien, maar ze zullen ook samen met jou plezier hebben in de keuken, wat een positieve relatie met voedsel kan bevorderen," voegt Feit toe.
Probeer deze zelfgemaakte maaltijden, die rijk zijn aan gezonde koolhydraten om hun groeiende lichamen te voeden. Het belangrijkste is niet dat ze helemaal geen lekkernijen meer eten. Het gaat erom dat je kids zien dat je thuis net zulke heerlijke tussendoortjes en maaltijden kunt samenstellen met echt voedsel.
Havermout met vers fruit
Havermout met een smaakje is dan wel makkelijk en lekker, maar het bevat bijna altijd een flinke dosis toegevoegde suiker. Vervang het door gewone haver en voeg er vervolgens een portie verse bessen of appelschijfjes en een beetje kaneel aan toe, suggereert Feit. Je kunt dit altijd mixen met notenboter en havermelk voor wat meer eiwit en smaak, of zelfs een beetje honing of bruine suiker als je kinderen de smaak te flauw vinden, maar probeer om met fruit de zoetigheid te vervangen, zegt hij.
Proteïnewafels of -pannenkoeken
Oké, misschien moet je ze niet op deze manier aan je kinderen verkopen. Maar laat de mix uit de doos eens staan en maak een beslag van haver, kwark, eieren en kaneel voor een ontbijt dat hen brandstof geeft met meer dan alleen maar simpele koolhydraten, zegt Feit. Stukjes chocolade of bosbessen zijn optioneel.
Studentenhaver
Mueslirepen bevatten meestal een waslijst van ingrediënten en suikerbronnen. Laat je kids in plaats daarvan hun favoriete tussendoortjes kiezen, zoals pretzels, en voeg deze toe aan een mix van noten en gedroogd fruit, zoals cranberries. Hoe meer keuze ze hebben, hoe meer plezier ze eraan zullen beleven, zegt Feit.
'Pizza' met fruit
Kids zullen eerder nieuw fruit uitproberen als ze genieten van de ervaring. Laat het suikerhoudende vruchtensap staan en help hen aan hun dagelijkse dosis door een fruitpizza samen te stellen. Begin met een brede basis (denk aan een grote plak water-of galiameloen) en breng dan een laag met verschillende toppings aan, zoals bosbessen, plakjes banaan of granaatappelpitjes.
Als jij en je kids met meer voedingsmiddelen gaan experimenteren, moet je hun zeker één vraag stellen: "Voel je je goed als je dit eet?" "Kinderen weten bijzonder goed hoe ze zich door bepaald voedsel voelen, bijvoorbeeld als hun maag pijn doet, ze vol zitten of moe zijn," zegt Feit. Door je kids aan te moedigen om na te denken over hoe het voedsel dat ze eten hen beïnvloedt, zullen ze eerder zelf de voeding kiezen die hen het beste laat voelen, denken en presteren. En jij hebt meer kans om een handige sous-chef erbij te krijgen, dus iedereen heeft er profijt van.
'Pizza' met fruit
Kids zullen eerder nieuw fruit uitproberen als ze genieten van de ervaring. Laat het suikerhoudende vruchtensap staan en help hen aan hun dagelijkse dosis door een fruitpizza samen te stellen. Begin met een brede basis (denk aan een grote plak water-of galiameloen) en breng dan een laag met verschillende toppings aan, zoals bosbessen, plakjes banaan of granaatappelpitjes.
Als jij en je kids met meer voedingsmiddelen gaan experimenteren, moet je hun zeker één vraag stellen: "Voel je je goed als je dit eet?" "Kinderen weten bijzonder goed hoe ze zich door bepaald voedsel voelen, bijvoorbeeld als hun maag pijn doet, ze vol zitten of moe zijn," zegt Feit. Door je kids aan te moedigen om na te denken over hoe het voedsel dat ze eten hen beïnvloedt, zullen ze eerder zelf de voeding kiezen die hen het beste laat voelen, denken en presteren. En jij hebt meer kans om een handige sous-chef erbij te krijgen, dus iedereen heeft er profijt van.