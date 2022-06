Wat is functioneel trainen?

Om fysiek uit te blinken, moet je functioneel trainen. Door functioneel trainen in je fitnessroutine op te nemen, kun je kracht opbouwen die je prestaties ondersteunt. En deze informatie kan je daarbij helpen.

Functionele training is een trainingsstijl die alledaagse bewegingspatronen nabootst. Als je zware boodschappen van de auto naar huis draagt of op je hurken gaat zitten om je peuter op te pakken, heb je kracht nodig. Bij functioneel trainen oefen je met bewegingspatronen die je helpen om beter te presteren in de sportschool en daarbuiten. Het idee is dat wanneer je deze bewegingen in je dagelijks leven vaak maakt, je ze dankzij je work-out beter kunt uitvoeren.

Functioneel trainen begon als een vorm van fysiotherapie om geblesseerde atleten te helpen bij hun herstel, en won daarna aan populariteit als een effectieve crosstrainingsmethode. Tegenwoordig is functionele fitness de maatstaf voor zowel militairen als atleten.

Het U.S. Army Training and Doctrine Command erkende het nut van functioneel trainen om soldaten voor te bereiden op de taken die ze in de oorlog moeten verrichten. Hun trainingssessies bestaan uit duwen, trekken, lunging, van richting veranderen, springen, en nog veel meer. Dat is de basis van een functionele trainingswork-out.