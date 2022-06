Hoeveel dagen per week moet ik trainen?

Bij bodybuilding trainen atleten elke spiergroep vaak één keer per week. Hun trainingen zijn vaak lang en intensief, maar er is dan ook veel meer tijd voor spierherstel na de work-outs.

Uit een meta-analyse uit 2016 in Sports Medicine bleek dat het twee keer per week trainen van een spiergroep optimaal is voor spiergroei (hypertrofie). Dat zouden twee work-outs voor je hele lichaam per week kunnen zijn, zoals aanbevolen door de Physical Activity Guidelines.

Het kunnen ook tot zes kortere, minder intensieve work-outs per week zijn, zo bleek uit een meta-analyse uit december 2018 in Sports Medicine-Open.

Maar welke optie is nu beter? Tijdens een onderzoek in juli 2019 in het Journal of Strength and Conditioning Research werden trainingen met een lage frequentie (LFT) vergeleken met trainingen met een hoge frequentie (HFT), zonder statistisch significant verschil. Na acht weken hadden beide groepen meer spiermassa en kracht (gemeten met de bench press en squat), en hadden beide groepen minder lichaamsvet.