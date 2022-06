Wat je over CrossFit-training en je eerste Murph-work-out moet weten

CrossFit-training is uitdagend, maar is geschikt voor alle niveaus. "Ongeacht hoe moeilijk een bepaalde oefening is, er is altijd een vereenvoudigde versie die je in plaats daarvan kunt doen", zegt Julom.

Sommige WOD's bestaan bijvoorbeeld uit gevorderde oefeningen, zoals handstand push-ups en overhead squats. Personen die deze oefeningen (nog) niet beheersen, kunnen voor alternatieven kiezen. In plaats van een handstand push-up kun je voor pike push-ups of incline push-ups kiezen. En in plaats van overhead squats kun je goblet squats of bodyweight squats (met je eigen lichaamsgewicht) proberen. Het belangrijkste is dat je elke oefening met vertrouwen en een goede techniek uitvoert, vooral als de vermoeidheid toeslaat. Als je uitvoering niet optimaal is, raadpleeg dan je coach om de oefening zo aan te passen dat je hem nog steeds goed uit kunt voeren.

“De gedachte achter CrossFit is dat de training kan worden aangepast aan elk niveau. Dit betekent dat iedereen dezelfde work-out doet, maar wel met veel verschillende variaties", zegt Sean Klein, mede-eigenaar vanCrossFit Essor. Op deze manier kun je de kracht, mobiliteit en fitheid opbouwen die nodig is om door te groeien naar meer gevorderde oefeningen. Bovendien stelt het mensen van verschillende niveaus in staat om samen te trainen waardoor er een sterk gemeenschapsgevoel ontstaat, zegt hij.