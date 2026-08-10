Je uithoudingsvermogen en conditie voor hardlopen vergroten

Of je nu een beginnende hardloper bent of traint voor een marathon, conditie en uithoudingsvermogen zijn essentieel. Het opbouwen van uithoudingsvermogen en conditie kan je helpen om langer te hardlopen zonder moe te worden.

Je bouwt uithoudingsvermogen en conditie op door een sterke aerobe basis te trainen via een gestructureerd trainingsprogramma. Hier onderzoeken we hoe het verbeteren van je VO2 Max en lactaatdrempel kan zorgen voor makkelijkere en langere duurlopen. We geven ook een trainingsschema om je te helpen om dit te bereiken.