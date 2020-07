Een krachtroutine voor hardlopers

05. Single-Lep Hip Bridge



Wat je traint:

heupen, bilspieren, hamstrings, kuiten



Hoe voer je de oefening uit:

ga liggen met gebogen knieën, met je voeten op de grond en je armen naast je. Strek je rechterbeen zodat je hiel een paar centimeter boven de vloer hangt, buig je voet en duw je heupen zo ver mogelijk omhoog terwijl je je bilspieren aanspant. Pauzeer even en laat je dan langzaam zakken. Herhaal met je andere been.



Maak het lastiger:

neem 2 tot 3 seconden de tijd om een bruggetje te maken en 2 tot 3 seconden om te zakken en/of plaats een dumbbell, kettlebell of plaat op je heupen die je tijdens de reps met beide handen stevig vasthoudt.



Maak het makkelijker:

hou beide voeten op de grond totdat je je sterk en stabiel genoeg voelt om één been op te tillen.



06. Lateral Step-Up



Wat je traint:

heupen, bilspieren, hamstrings, dijspieren



Hoe voer je de oefening uit:

ga parallel met en vlakbij de zijkant van een kist staan met je handen op je heupen. Stap met je dichtstbijzijnde voet op de kist door af te zetten met je andere voet. Stap weer langzaam op de grond en gebruik de voet die het verst van de kist af staat om terug te keren naar de beginpositie. Doe reps en herhaal aan de andere kant.



Maak het lastiger:

neem 2 tot 3 seconden de tijd om op de kist te gaan staan en 2 tot 3 seconden om eraf te stappen en/of doe de beweging terwijl je een dumbbell, kettlebell of medicine ball op je borst houdt of hou een gewicht in elke hand, waarbij je je schouders naar achteren trekt en je buikspieren aanspant.



Maak het makkelijker:

gebruik een lagere kist.



07. One-Arm Bent-Over Row



Wat je traint:

nekspieren, bovenrug, brede rugspieren, armen



Hoe voer je de oefening uit:

hou een gewicht op normale wijze in de rechterhand, buig naar voren met licht gebogen knieën tot de rug (bijna) parallel is met de vloer. Beweeg je rechterelleboog omhoog en druk de schouderbladen samen, totdat het gewicht bij de rechterheup is. Laat weer zakken om terug te keren naar de beginpositie. Doe reps en herhaal aan de linkerkant.



Maak het lastiger:

neem 2 tot 3 seconden de tijd om het gewicht omhoog te brengen en 2 tot 3 seconden om het te laten zakken en/of hou een ander gewicht stabiel in de andere hand tijdens de reps.



Maak het makkelijker:

gebruik een lichter gewicht of probeer de beweging zonder gewicht en concentreer je op het aanspannen van je brede rugspieren terwijl je je elleboog omhoog en omlaag beweegt.