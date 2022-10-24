Alles wat je moet weten voordat je je eerste ultramarathon loopt

McGee en Bonnett vertellen hieronder in detail waar je bij ultramarathongear op moet letten.

Schoenen: probeer na te gaan op wat voor terrein je gaat lopen, zodat je zeker weet dat je schoenen geschikt zijn. Als je aan wedstrijden op wegen en vlakke trails deelneemt, heb je waarschijnlijk genoeg aan hardloopschoenen voor op straat, terwijl je voor wedstrijden op nat of uitdagend terrein trailrunningschoenen met grip nodig hebt.

Kies vervolgens een schoen die past bij de anatomie van je voet. Bezoek een gespecialiseerde hardloopwinkel waar je verschillende schoenen kunt passen en uitproberen op een loopband.

Wanneer je eenmaal een goed paar schoenen hebt gevonden, raadt Bonnett aan twee paar te kopen, zodat je ze tijdens het trainen kunt afwisselen. Zo heeft het foam voldoende tijd om terug te veren tussen de trainingen door, "zodat je je lichaam minder zwaar belast", verklaart hij.

(Meer hierover: Alles wat je nodig hebt om met trailrunning aan de slag te gaan)



Waterzak: er zijn riemen, bodywarmers en rugzakken waarmee je tijdens het hardlopen water kunt meenemen zonder je handen te gebruiken. Zo kun je voldoende drinken zonder te stoppen of te vertragen.



Kleding: bij temperaturen boven de 13 graden kun je volgens Bonnett lichte hardloopshorts met zakken, een wit, vochtafvoerend shirt en vochtafvoerende hardloopsokken dragen. In klimaten waar het 's ochtends of 's avonds flink kan afkoelen, kun je het best een licht regen- en winddicht jack meenemen. Voor wedstrijden in koude omstandigheden is een legging of hardloopbroek ook een optie. Daar boven kun je, afhankelijk van hoe koud het is, een shirt met lange mouwen en een jack dragen, zegt Bonnett. Overige essentials kun je in voorraadtassen stoppen (bij de meeste ultramarathons zijn deze toegestaan), die door vrijwilligers naar de verzorgingsposten worden gebracht. Hierdoor hoef je niet alles onderweg mee te nemen. (Hierover later meer.)



Essentials: andere items waar je aan moet denken zijn producten tegen huidirritatie, een zonnebril, zonnebrandcrème, lippenbalsem, een zonneklep of hoed, een horloge, een kleine verbandtrommel, snacks en drinken, en kauwgom of tabletten met gember tegen misselijkheid. Let ook op of je tijdens de wedstrijd in het donker moet lopen. Zo ja, dan heb je een hoofdlamp en extra batterijen nodig, zegt McGee. Voor extra veiligheid kun je een fluitje, iets om jezelf mee te verdedigen en een kompas meenemen.