Tips om kleding met de hand te wassen
Productonderhoud
Kleding met de hand wassen kan ervoor zorgen dat je items in topconditie blijven. Bekijk deze tips voor het met de hand wassen van kleding in de wastafel of in het bad.
Voorraden
- Wasmiddel
- Vlekkenverwijderaar (optioneel)
Benodigdheden
- Wastafel of bad
- Waslijn
Een handwasje is een snelle, makkelijke en goedkope manier om allerlei kledingstukken te wassen, zoals sportkleren, sport-bh's, dagelijkse kleding en accessoires.
Met de hand wassen wordt vaak aangeraden op de labeltjes van gevoelige materialen, zoals zijde, kasjmier en wol, en kan beter zijn voor veel soorten materialen, waaronder polyester en nylon. Omdat met de hand wassen zachter is dan met de machine wassen, kan het helpen de levensduur van je kleding te verlengen.
Als je bijvoorbeeld een kledingstuk met de hand wast, hoef je je geen zorgen te maken over mogelijke scheurtjes en vouwen die kunnen ontstaan in de wasmachine. Bovendien is met de hand wassen heel handig als je geen wasmachine hebt.
Zo was je je kleding effectief met de hand in zes eenvoudige stappen.
Tips om kleding met de hand te wassen
- Lees de instructies op het kledingstuk om de juiste watertemperatuur te bepalen. Warm water werkt het beste voor het verwijderen van olie en vuil uit kleding, maar kan te heet zijn voor bepaalde materialen. Als je twijfelt, of als de kleding geen label heeft, gebruik je koud of lauwwarm water.
- Behandel vlekken voor met een zelfgemaakte of in de winkel gekochte vlekkenverwijderaar. Laat de kleding tot maximaal een uur in de oplossing weken.
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- Vul een schone wasbak met water op de juiste temperatuur. Als je veel kleren hebt, doe de was dan in bad.
- Voeg een theelepel wasmiddel toe en meng dit met het water totdat je een zeepsopje hebt. Je kunt hetzelfde wasmiddel gebruiken als dat je voor een wasmachine gebruikt, maar als je materialen gebruikt met speciale voorschriften, gebruik dan een mild wasmiddel, bijvoorbeeld een voor wol.
- Dompel de kleding onder en meng die door het water. Je hoeft niet te schrobben, dit kan de materialen beschadigen. Laat de kleding tot maximaal een uur in de oplossing weken, haal de kleren er dan uit en laat het water weglopen.
- Vul de wasbak opnieuw met koud of lauwwarm water en dompel de kledingstukken onder om al het zeepsop eruit te spoelen. Spoel de artikelen totdat er geen zeep meer inzit. Misschien moet je dit een paar keer herhalen totdat het water dat wegspoelt helemaal schoon is.
Hoe je kleding met de hand droogt
- Laat het water weglopen en duw de kleding op de rand van de wasbak om een teveel aan water weg te laten lopen. Doe dit voorzichtig zonder uitwringen of knijpen, want dat kan het materiaal beschadigen en uitrekken.
- Leg een handdoek plat op de vloer en leg het kledingstuk erop. Rol de handdoek dan op en duw erop, zodat het water uit de kleding door de handdoek wordt opgenomen. Wanneer je de handdoek uitrolt, is de kleding nog steeds vochtig.
- Hang de kleding op een droogrek of waslijn, op een plek met voldoende luchtventilatie. Het is het beste om gekleurde kleding niet in direct zonlicht te hangen om te voorkomen dat de kleur vervaagt, maar witte kleding kan in de zon worden gedroogd.
Veelgestelde vragen
Welke kleding moet ik met de hand wassen?
In het algemeen kun je alle kledingstukken met de hand wassen. Sommige artikelen, zoals kwetsbaar materiaal, moeten met de hand worden gewassen. Truien van wol moeten bijvoorbeeld met de hand worden gewassen, want die kunnen in de wasmachine uitrekken en van vorm veranderen. Andere materialen die beter met de hand kunnen worden gewassen zijn zijde, kasjmier en kant.
Moet ik mijn kleding in de wastafel of het bad wassen?
Of je je kleding in de wastafel of het bad wast hangt af van de grootte van het kledingstuk of hoeveel was je hebt. Kleine wastafels zijn efficiënter te vullen, maar je kunt er minder kledingstukken per keer in wassen. Als je veel was hebt, gebruik dan een badkuip.
Welk wasmiddel moet ik gebruiken om kleding met de hand te wassen?
Je kunt normaal wasmiddel gebruiken om kleding met de hand te wassen. Voor delicate artikelen kun je het beste een wasmiddel speciaal voor delicate was gebruiken.
Tekst: Hannah Singleton