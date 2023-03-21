Zo maak je American football-handschoenen schoon

Zo maak je Americanfootball-handschoenen schoon
Productonderhoud
Gras, modder, zweet: op football-handschoenen vind je het allemaal. Met deze tips worden je handschoenen weer fris voor de volgende wedstrijd.
Voorraden
- Mild wasmiddel of milde zeep
- Zuiveringszout (optioneel)
Benodigdheden
- Schoonmaakdoek (optioneel)
Football-handschoenen zijn een veelzijdig onderdeel van de outfit voor elke speler. Ze beschermen je handen bij slidings en bieden grip bij het gooien en vangen van de bal. Toch kunnen ze na een paar trainingen vies zijn geworden door gras, zweet en modder.
Net zoals je je outfit voor American football schoon houdt, is het ook belangrijk om je Americanfootball-handschoenen met enige regelmaat schoon te maken, zodat ze langer meegaan en fris blijven. Het is wel zo dat door het speciale materiaal dat je grip geeft, de handschoenen niet zomaar in de wasmachine kunnen. Een handwas is de mildste en veiligste optie. Lees verder om te ontdekken hoe je Americanfootball-handschoenen schoonmaakt zonder grip te verliezen.
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Zo maak je Americanfootball-handschoenen schoon
1.Lees de wasinstructies op de handschoenen
Voordat je football-handschoenen gaat wassen kijk je eerst op het label. Daarop staan de wasinstructies van de fabrikant. Veel merken adviseren handschoenen met de hand te wassen, omdat voor de handpalmen leer of kleverig polyester met siliconen zijn gebruikt. Je verliest grip als je de handschoenen niet voorzichtig wast.
Sommige handschoenen kunnen wel in de wasmachine, maar twijfel je, was ze dan voor de zekerheid met de hand. Op het label staat mogelijk ook een ideale wastemperatuur. Staat die er niet op vermeld, kies dan voor koud of lauw water.
Heb je een paar Nike Americanfootball-handschoenen, was die dan met de hand. Gebruik daarvoor de volgende stappen.
2.Veeg los vuil eraf
Voordat je de handschoenen gaat wassen, schud je ze uit boven de wasbak zodat los vuil eraf komt. Je kunt ze ook afvegen met een vochtige doek.
3.Vul een wasbak met een mild sopje
Maak nu een sopje speciaal voor je handschoenen. Vul een wasbak of teiltje met lauw of koud water (of de temperatuur die op het waslabel van de handschoenen staat). Voeg hier een eetlepel milde zeep of mild wasmiddel aan toe en verdeel dat door met je hand door het water te bewegen.
4.Dompel de handschoenen onder en wrijf ze voorzichtig schoon
Dompel de handschoenen volledig onder in het water en laat ze een paar minuten weken. Wrijf dan met je vingers over de achterkant en de handpalmen van de handschoenen. Behandel kwetsbaar materiaal en bepaalde delen van de handschoenen voorzichtig, zoals het bandje rond de pols.
5.Spoel de zeep eraf
Haal de handschoenen uit de wasbak of het teiltje, leeg het, en vul het weer met schoon, koud water. Spoel de handschoenen af tot er geen zeepresten meer op zitten. Je kunt ze eventueel ook afspoelen onder koud, stromend water uit de kraan tot het water dat van de handschoenen afkomt helder is, en dus geen zeepresten meer bevat.
6.Aan de lucht laten drogen
Wring de handschoenen voorzichtig uit en hang ze dan te drogen. Doe football-handschoenen nooit in de droger, want door de hitte kan het materiaal beschadigen en de grip verminderen.
Zo maak je Americanfootball-handschoenen schoon als ze stinken
Heb je alle eerdere stappen geprobeerd, maar ruiken je handschoenen nog steeds niet fris, dan kun je deze extra stap uitvoeren om die geur te verminderen.
Laat ze weken in water en zuiveringszout
Vul je wasbak met lauw water en voeg er een halve kop zuiveringszout aan toe. Roer het zout door het water tot het is opgelost. Dompel de handschoenen er in onder en laat ze tot een uur weken. Spoel de handschoenen af onder koud water.
Met deze truc kun je ook witte football-handschoenen die smoezelig zijn geworden door vlekken, weer wat witter maken.
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Veelgestelde vragen
Mogen football-handschoenen in de wasmachine?
Het is altijd beter om Nike Americanfootball-handschoenen met de hand te wassen. In de wasmachine kan het materiaal beschadigen, in het bijzonder de grip op het leer of polyester van de handpalmen.
Wil je je football-handschoenen toch in de wasmachine doen, kies dan voor een programma met laag toerental en koud water. Je kunt de handschoenen daarbij extra beschermen door ze binnenstebuiten te keren en in een zakje van mesh of in een kussensloop te stoppen voor je ze in de machine doet.
Mogen football-handschoenen in de droger?
Doe football-handschoenen niet in de droger, want door de hitte kan het materiaal beschadigen en de grip verminderen. Laat ze in plaats daarvan aan de lucht drogen.
Hoe vaak moet ik mijn football-handschoenen wassen?
Als je football-handschoenen te vaak wast, gaan ze mogelijk minder lang mee en kan het materiaal sneller slijten. Was je football-handschoenen daarom alleen als het nodig is, bijvoorbeeld als ze echt vies of zweterig zijn. Maximaal één keer per week is echt voldoende.
Om je handschoenen langer fris te houden, kun je ze na gebruik aan de lucht laten drogen in plaats van ze meteen in je sporttas te stoppen.
Tekst: Hannah Singleton