Zo maak je American football-handschoenen schoon

Football-handschoenen zijn een veelzijdig onderdeel van de outfit voor elke speler. Ze beschermen je handen bij slidings en bieden grip bij het gooien en vangen van de bal. Toch kunnen ze na een paar trainingen vies zijn geworden door gras, zweet en modder.

Net zoals je je outfit voor American football schoon houdt, is het ook belangrijk om je Americanfootball-handschoenen met enige regelmaat schoon te maken, zodat ze langer meegaan en fris blijven. Het is wel zo dat door het speciale materiaal dat je grip geeft, de handschoenen niet zomaar in de wasmachine kunnen. Een handwas is de mildste en veiligste optie. Lees verder om te ontdekken hoe je Americanfootball-handschoenen schoonmaakt zonder grip te verliezen.

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