Tips om vlekken uit witte shirts te krijgen
Productonderhoud
Gebruik deze eenvoudige tips om vlekken uit een wit T-shirt te krijgen.
Voorraden
- 3% waterstofperoxide (of witte azijn)
- Afwasmiddel (of vloeibare groene zeep)
- Zuiveringszout
Benodigdheden
- Keukenpapier
- Nieuwe tandenborstel of schone doek
- Kleine kom
- Lege spray-flacon
- Trechter (optioneel)
Het is soms best lastig om een stralend wit shirt ook smetteloos wit te houden. In de loop van de dag krijgt je witte T-shirt onvermijdelijk te maken met koffie- of zweetvlekken, of sporen van make-up.
Maar niet te snel wegdoen en vervangen dat witte shirt met vlekken, want er zijn een paar huis-tuin-en-keuken-tips voor het verwijderen van vlekken die zeker de moeite van het proberen waard zijn. (En veel van de ingrediënten heb je misschien al in huis. Dat is alvast een voordeel).
Het is wel handig om eerst te bepalen om wat voor vlek het gaat, voordat je zelf een anti-vlekkenmiddel samenstelt. Het is bijvoorbeeld belangrijk om te weten of de vlek is veroorzaakt door een oliehoudende stof.
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Tips om oliehoudende vlekken uit een wit shirt te verwijderen
Oliehoudende stoffen zijn bijvoorbeeld slasaus, bakolie, vet voedsel, of make-up op oliebasis zoals bepaalde typen mascara of lippenstift.
Als de vlek is veroorzaakt door een oliehoudende stof, ga dan niet met water aan de slag. Olie stoot water af, dus spoelen in koud water heeft geen zin. Verwijder een oliehoudende vlek zo snel mogelijk, voordat de vlek zich vasthecht.
- Dep de vlek eerst zachtjes met droog keukenpapier, zodat de overtollige olie meteen in het papier trekt.
- Ter voorbehandeling smeer je de vlek daarna in met een gewone vetverwijderaar zoals afwasmiddel. Je kunt ook je eigen huisgemaakte anti-vlekkenspray samenstellen (daarover lees je hieronder meer).
- Doe je shirt niet in de was zonder eerst het etiket met wasvoorschriften te bekijken en hou je aan die instructies.
- Kijk voordat je het shirt droogt of de olievlek helemaal is verdwenen. Als je een shirt met een vlek in de droger doet, hecht de vlek zich aan de stof en gaat hij er waarschijnlijk niet meer uit.
Tips om andere soorten vlekken uit een wit shirt te verwijderen
Vlekken waar geen olie in zit, bijvoorbeeld van make-up op waterbasis, koffie, thee, wijn, modder of gras, kun je onmiddellijk met koud water behandelen.
Neem zo snel mogelijk de volgende stappen als je weet dat de vlek niet oliehoudend is. Hoe langer je wacht, hoe lastiger het wordt om de vlek te verwijderen.
- Hou de vlek gedurende één tot twee minuten onder koud stromend water. (Tip: Je kunt water het best over de andere kant van de stof waar de vlek zit laten stromen. Het helpt dus om je shirt binnenstebuiten te keren: het water loopt dan vanaf de achterkant door de stof, waardoor de vlek beter loslaat en makkelijker uit het materiaal kan verdwijnen.
- Smeer met een nieuwe tandenborstel of een schoon doekje wat vlekkenoplosser op de stof. Laat die minstens 10 minuten inwerken.
- Bekijk de wasvoorschriften van het kledingstuk vóór je het in de wasmachine doet en volg de instructies op.
- Als de vlek er na het wassen nog niet uit is, doe het shirt dan nog niet in de droger, maar herhaal de bovenstaande stappen. Door de hitte van de droger hecht de vlek vaster aan het materiaal.
Tips voor een zelfgemaakte spray om vlekken te verwijderen
Een kant-en-klare vlekkenoplosser uit de winkel is soms handig, maar meestal heb je al genoeg in huis om je eigen vlekkenmiddel te maken. Voor een vlekkenverwijderaar van eigen makelij heb je maar twee ingrediënten nodig.
Neem een kleine kom en meng twee delen waterstofperoxide (oplossing van 3%) met één deel vloeibaar afwasmiddel. De totale hoeveelheid die je wilt maken, bepaal je zelf. Gebruik je bijvoorbeeld 2 eetlepels waterstofperoxide, dan meng je daar 1 eetlepel afwasmiddel doorheen. Voor een kleine spray-flacon vul je bijvoorbeeld een kopje voor ⅔ met waterstofperoxide en voor ⅓ met afwasmiddel.
Giet de oplossing voorzichtig in de flacon over (gebruik zo mogelijk een trechter om te voorkomen dat je morst).
Tip: Als je geen waterstofperoxide in huis hebt, gebruik dan witte azijn. En in plaats van afwasmiddel kun je ook heel goed vloeibare groene zeep gebruiken.
Tips om oude, vastgekoekte vlekken uit een wit shirt te verwijderen
Met je zelfgemaakte vlekkenmiddel kun je ook die irritante, nog net zichtbare, oudere vlekken te lijf gaan, zoals gelige zweetvlekken onder de armen die je soms op een wit T-shirt blijft zien.
Spuit de zelfgemaakte spray eerst rechtstreeks op de vlek en laat dan minstens een uur inwerken voordat je het shirt in de was doet.
Als je een olie-houdende oude vlek wilt verwijderen, kost je dat wat meer moeite. Neem dan wat baking soda (zuiveringszout) en maak er een smeersel van. Zo pak je het aan:
- Giet een beetje van je zelfgemaakte vlekkenmiddel in een kom.
- Strooi er dan baking soda bij en meng het goed tot je een smeerbare pasta hebt. (Strooi er gerust extra baking soda bij om het mengsel beter smeerbaar te maken.)
- Neem een schone tandenborstel, doop die in het smeersel en wrijf de vlek er zachtjes mee in.
- Laat het mengsel minstens een uur op de vlek inwerken voordat je je shirt in de wasmachine doet.
- Is de vlek hardnekkig, herhaal het hele proces dan nog een (paar) keer. Doe het shirt daarna pas in de droger.
Tekst: Claire Tak