De beste Nike trainingsmaterialen en -gear voor voetbal

Vind een Nike trainingssleeve voor je armen en benen, maar ook beschermende sleeves voor je knieën, onderarmen, ellebogen, schenen en biceps.

Deze soepele, elastische designs blijven goed op hun plek zitten. Ze zakken dus niet af en veroorzaken geen wrijving. Ze zijn gemaakt met Dri-FIT technologie, die zweet afvoert van de huid. De slijtvaste stof beschermt je huid tegen contact met de grond, terwijl UVA- en UVB-bescherming helpen tegen de zon.

Sommige trainingssleeves bevatten zachte foam op strategische plaatsen, zoals de onderarmen of knieën, om je te beschermen tegen een tackle of val tijdens de training. De padding is flexibel, zodat je nog steeds vrij kunt bewegen.

Nog een voordeel: het oppervlak van deze sleeves biedt meer grip dan je onderarm, vooral als je zweet, en kan helpen de bal stevig in de holte van je elleboog te houden, waar hij hoort.