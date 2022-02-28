Tips om je rugzak te wassen

Zo was je een rugzak, ongeacht het materiaal
Productonderhoud
Een favoriete rugzak wordt geheid een keer vies. Zo was je je rugzak en laat je hem er weer als nieuw uitzien.
Voorraden
- Wasmiddel
- Vlekkenverwijderaar
- Afwasmiddel
- Maizena (optioneel)
- Conditioner voor leer (optioneel)
- Milde zeep
Benodigdheden
- Doek of tandenborstel
- Een stofzuiger met een klein kopstuk of een kruimeldief
- Waszak of een oud kussensloop
- Handdoek
Een rugzak die veel wordt gebruikt, wordt ook een keer vies. Of je je rugzak nu gebruikt als sporttas, werktas of schooltas, er bestaat altijd kans op knoeien, vlekken en nare luchtjes. Om je rugzak schoon te houden, moet je weten hoe je hem reinigt, en dat hangt af van het materiaal waarvan hij is gemaakt. Lees deze tips en ontdek hoe je je favoriete rugzak in zijn oude glorie herstelt.
Hoe was je een nylon rugzak?
- Maak je rugzak helemaal leeg en verwijder losse zakken en vakken. Die kun je ook wassen, maar het is beter om dat apart te doen.
- Doe alle ritsen open.
- Keer je rugzak binnenstebuiten en gebruik een stofzuiger om stof en vuil te verwijderen.
- Behandel vlekken eerst met een doek of tandenborstel en bleekvrij schoonmaakmiddel of vlekkenverwijderaar. Laat dat middel ongeveer 30 minuten inwerken en schrob daarna voorzichtig de vlek er zoveel mogelijk uit. Spoel de behandelde vlekken af met koud water.
- Doe je rugzak in een waszak of in een oud kussensloop en stop hem dan pas in de wasmachine. Voor de zakken en andere onderdelen kun je een aparte waszak gebruiken.
- Gebruik een programma voor fijne was met een kleine hoeveelheid wasmiddel zonder bleek. Was altijd op lage temperatuur.
- Hang de rugzak daarna te drogen of gebruik een mild droogprogramma op een koude stand.
Hoe was je een rugzak van canvas?
Hoe maak je een leren rugzak schoon?
- Maak de rugzak eerst leeg en zorg dat je vuil en stof met de hand of met de stofzuiger verwijdert.
- Verwijder aangekoekte vlekken met een zachte tandenborstel. Gebruik het liefst geen water, want dat kan leer beschadigen als je verder geen andere reinigingsmiddelen gebruikt.
- Andere vlekken maak je schoon met warm water en een beetje afwasmiddel. Dep hiermee met een schone handdoek op het leer. Veeg het zeepsop weg met een schone, vochtige doek en laat drogen.
- Een vlek op oliebasis behandel je eerst met ontvettingsmiddel of droge maizena, daarna zo nodig met hetzelfde zeepsopmengsel.
- Wanneer de rugzak schoon en droog is, behandel je de buitenkant of de leren onderdelen met een conditioner voor leer.
Het komt soms voor dat leer — en rugzakken die daarvan zijn gemaakt — beschimmeld raken. Je herkent dat aan een specifieke geur en verkleuring van je rugzak. Schimmel behandel je door het weg te vegen met een natte doek. Vervolgens reinig je de rugzak grondig met een leerreiniger.
Hoe was je een rugzak van polyester?
Zo was je een rugzak met de hand
Voor de handwas heb je een spons of tandenborstel nodig en een milde zeep. Maak eerst alle vakken leeg. Doe dan wat zeep in lauwwarm water. Was daarmee de hele rugzak of gebruik een spons voor specifieke plekken. Lees de wasvoorschriften van je rugzak goed. Zo kom je erachter of je rugzak drijfnat mag worden of dat je alleen de vlekken kunt behandelen.
Is je rugzak eenmaal nat en ingezeept, gebruik dan een spons of tandenborstel om vuil weg te schrobben. Daarna laat je de rugzak buiten drogen in indirect zonlicht (met alle vakken open) om de droogtijd zo kort mogelijk te houden.
Veelgestelde vragen
Wat kan ik doen als mijn rugzak na het schoonmaken nog steeds niet fris ruikt?
Mocht er een vervelend geurtje blijven hangen na het wassen, kun je dat verhelpen met een mix van witte azijn en water.
Vul een plantenspuit met een gelijke hoeveelheid azijn en water. Spuit het mengsel over je rugzak en laat hem helemaal drogen. Met het verdampen van het mengsel verdwijnt ook de onfrisse geur. Mocht je nog wat azijn ruiken, was je rugzak dan nog eens in de wasmachine of met de hand volgens de eerder beschreven stappen.
Moet je de rits van je rugzak ook schoonmaken?
Ja, maar niet zo vaak. Ritsen hoef je maar heel af en toe te reinigen. Gebruik wat zeep en lauwwarm water om eventueel vuil weg te wassen. Oefen lichte druk uit. Als je te hard drukt, kun je een eventuele waterbestendige coating beschadigen.