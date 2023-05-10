Zo was je witte honkbalbroeken in 6 simpele stappen

Een nieuwe honkbalbroek blijft niet lang fris of wit. Wanneer spelers naar het thuishonk glijden of vallend een bal opvangen, vertoont die witte broek als snel de sporen van hun robuuste spel: grasvlekken, vuil, zweet en meer.

Wanneer de wedstrijd voorbij is, is de volgende taak je honkbalbroek weer schoon te krijgen zodat hij er inning na inning weer spic en span uitziet. Hieronder laten we je in zes simpele stappen zien hoe je je honkbalbroek thuis kunt wassen, inclusief tips om zelfs de hardnekkigste vlekken te verwijderen.

Tip: voor de beste resultaten (en minder werk) moet je je honkbalbroek zo snel mogelijk wassen. Hoe langer je zweet- en andere vlekken laat zitten, hoe moeilijker je ze wegkrijgt.