Zo was je witte honkbalbroeken in 6 simpele stappen

Een honkbalbroek wassen
Productonderhoud
Volg deze eenvoudige instructies om je honkbalbroek te wassen, inclusief tips om vlekken te verwijderen zodat je gauw weer een frisse broek hebt.
Voorraden
- Vlekkenverwijderaar met enzymen
- Vloeibaar afwasmiddel
- Specifiek wasmiddel voor sportkleding
Benodigdheden
- Afwasborstel of schone tandenborstel
Een nieuwe honkbalbroek blijft niet lang fris of wit. Wanneer spelers naar het thuishonk glijden of vallend een bal opvangen, vertoont die witte broek als snel de sporen van hun robuuste spel: grasvlekken, vuil, zweet en meer.
Wanneer de wedstrijd voorbij is, is de volgende taak je honkbalbroek weer schoon te krijgen zodat hij er inning na inning weer spic en span uitziet. Hieronder laten we je in zes simpele stappen zien hoe je je honkbalbroek thuis kunt wassen, inclusief tips om zelfs de hardnekkigste vlekken te verwijderen.
Tip: voor de beste resultaten (en minder werk) moet je je honkbalbroek zo snel mogelijk wassen. Hoe langer je zweet- en andere vlekken laat zitten, hoe moeilijker je ze wegkrijgt.
Een honkbalbroek wassen
1.Vlekken voorbehandelen vóór het wassen
Een plaatselijke behandeling is vaak de simpelste manier om een vlek op een honkbalbroek voor te behandelen. Test eerst de plaatselijke behandeling op een kleine, niet-zichtbare plek (bijv. aan de binnenkant van de broek) zodat je zeker weet dat er geen verkleuring optreedt.
Niet alle vlekken op een honkbalbroek kunnen op dezelfde manier worden behandeld. Vetvlekken moet je bijvoorbeeld anders behandelen dan vuilvlekken.
- Voor vetvlekken: gebruik een vlekkenverwijderaar. Controleer op het label of het inderdaad om een oplossing met enzymen gaat. Als je werkt met een eiwithoudende vlek (zoals vet) zijn vlekkenverwijderaars en wasmiddelen met enzymen het meest effectief. Dat is omdat deze producten natuurlijke eiwitten bevatten die eiwithoudende vlekken afbreken.
(Gerelateerd: Tips om grasvlekken van schoenen te verwijderen)
- Voor vuilvlekken: reinigingsproducten die bevochtigingsmiddelen bevatten (zoals afwasmiddel, wasmiddel of vlekkensprays) zijn vaak prima geschikt om vuilvlekken te verwijderen. Waarom? Bevochtigingsmiddelen zorgen dat water beter doordringt in het materiaal dat je wil reinigen.
Breng de oplossing aan op de vlek en zorg dat je de vlek volledig bedekt. Laat het kledingstuk een uur weken in warm water (niet warmer dan 37 graden).
Veel honkbalbroeken van Nike zijn van 100% polyester en kunnen worden geweekt, maar kleding die spandex of soortgelijke materialen bevat kun je beter niet weken. Kijk voor de zekerheid op het etiket.
Nadat je de broek hebt geweekt, schrob je de vlek met een schone tanden- of afwasborstel om de vuildeeltjes los te maken. Was de honkbalbroek vervolgens aan de hand van de volgende stappen.
(Gerelateerd: Tips om vlekken uit witte shirts te krijgen)
- Voor vetvlekken: gebruik een vlekkenverwijderaar. Controleer op het label of het inderdaad om een oplossing met enzymen gaat. Als je werkt met een eiwithoudende vlek (zoals vet) zijn vlekkenverwijderaars en wasmiddelen met enzymen het meest effectief. Dat is omdat deze producten natuurlijke eiwitten bevatten die eiwithoudende vlekken afbreken.
2.Bereid de honkbalbroek voor op een wasbeurt
Verwijder riemen, vullingen en andere accessoires van de broek en was die items apart. Als je honkbalbroek wit is, mag je hem niet in de bonte was doen omdat de kleuren kunnen afgeven.
Sluit alle ritsen of drukknopen voordat je de broek wast.
3.Stel de wasmachine in
- Watertemperatuur: je kunt wassen in warm of heet water, maar niet warmer dan 60 graden. Controleer de specificaties van de fabrikant op de wasmachine als je twijfelt over de temperatuurinstellingen. Kies bij twijfel voor een warme instelling (in plaats van heet)
(Opmerking: als het water te heet is, kan de kleding krimpen of verkleuren.)
- Mate van vervuiling: het is het beste een wascyclus zoals 'erg vuil' te kiezen om vlekken in een honkbalbroek te verwijderen.
- Ladingsgrootte: zelfs als je een honkbalbroek afzonderlijk wast, is het het beste de lading op 'gemiddeld' of 'groot' te zetten omdat meer water ervoor zorgt dat de broek grondiger gereinigd en gespoeld wordt.
- Watertemperatuur: je kunt wassen in warm of heet water, maar niet warmer dan 60 graden. Controleer de specificaties van de fabrikant op de wasmachine als je twijfelt over de temperatuurinstellingen. Kies bij twijfel voor een warme instelling (in plaats van heet)
4.Gebruik een speciaal wasmiddel voor sportkleding
Kies voor de beste resultaten een wasmiddel met een alkaligehalte van minder dan zeven. Hoewel veel standaardwasmiddelen een alkaligehalte van meer dan zeven hebben, kan een hoog alkaligehalte kleurverlies en vergeling van witte honkbalbroeken veroorzaken.
Zoek voor wasmiddelen met een laag alkaligehalte naar wasmiddelen die speciaal voor sportkleding zijn bedoeld.
Tip: gebruik geen wasverzachters op kleding die Nike Dri-FIT materiaal bevat om de vochtafvoerende eigenschappen van het materiaal niet te schaden.
5.Controleer op resterende vlekken
Nadat de honkbalbroek is gewassen, moet je kijken of er nog vlekken op zitten voordat je hem laat drogen. Opgedroogde vlekken kunnen zich vastzetten in het materiaal en zijn lastiger te verwijderen. Als er na het wassen nog steeds vlekken in het materiaal zitten, herhaal je het proces voordat je de broek laat drogen.
6.Hang de broek op om hem te drogen
Laat de broek drogen op een roestbestendige kleerhanger van hout of plastic. Wacht tot de broek volledig droog is voordat je hem opbergt.
Als je haast hebt en je de broek in een wasdroger wilt drogen, gebruik je de laagste temperatuur of 'alleen lucht'. Doe de droger niet te vol. Hoe meer ruimte de lucht heeft om te circuleren, hoe efficiënter de broek droogt.
Tip: het is het beste de broek op te bergen op een koele, droge plek uit de buurt van zon- of kunstlicht. Door blootstelling aan licht kan materiaal van wit nylon vergelen. Als je je honkbalbroek buiten het seizoen wilt opbergen in een kartonnen doos, moet je een voering gebruiken om te voorkomen dat de kleur van het karton afgeeft op de broek.
Veelgestelde vragen
Hoe maak ik een honkbalbroek weer wit?
Reinig witte honkbalbroeken met zuurstofhoudend bleekmiddel volgens de instructies op het label. Reinig een honkbalbroek niet met chloorbleekmiddel omdat dit het materiaal van de broek kan beschadigen.
Hoe krijg ik rood vuil uit een witte honkbalbroek?
Om rood vuil uit een honkbalbroek te verwijderen behandel je de vlek voor met afwasmiddel, wasmiddel of een vlekkenverwijderaar. Breng het reinigingsmiddel op de vlek aan, week de kleding in warm water en schrob de vlek vervolgens met een borstel om de vuildeeltjes los te maken.
Was de honkbalbroek vervolgens in de wasmachine met warm of heet water en een wasmiddel voor sportkleding en gebruik de cyclus voor 'erg vuil'. Controleer of alle vlekken weg zijn voordat je de broek ophangt om te drogen.
Kan ik een honkbalbroek in de wasmachine doen?
Nike honkbalbroeken kunnen in de wasmachine. Stel de wasmachine in op warm of heet water (niet warmer dan 60 graden) en kies middelgrote of grote lading voor de beste resultaten. Gebruik een speciaal wasmiddel voor sportkleding en stel de machine in op 'erg vuil'.
Mag de honkbalbroek in de droger?
Het is het beste de honkbalbroek op te hangen op een roestbestendige kleerhanger van hout of plastic. Als je geen tijd hebt om de broek hangend te laten drogen en je hem in de droger wilt doen, moet je deze instellen op de laagste temperatuur of 'alleen lucht'.
Tekst: Jessica Murri