Het geeft natuurlijk een goed gevoel als je lekker hebt gezweet tijdens een training, maar als de zweetgeur in je sportkleren blijft hangen (zelfs nadat je ze hebt gewassen), is dat niet zo fijn voor je volgende bezoekje aan de sportschool.

Sportkleding absorbeert zweet als je aan het trainen bent. Bepaalde materialen, zoals katoen, houden vocht vast. Andere materialen, zoals het polyester waarvan Nike Dri-FIT kleding is gemaakt, helpt je huid koel en droog te houden door zweet sneller af te voeren en het te verspreiden over het oppervlak van het materiaal, zodat het sneller verdampt.

Maar waar je sportkleding ook van is gemaakt, soms zit je opgescheept met een hardnekkige zweetgeur, zelfs na een wasbeurt. Probeer de volgende vijf tips om onaangename geurtjes uit je sportkleren te verwijderen.