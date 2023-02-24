Oefeningen die helpen bij een discushernia, volgens experts

Experts zeggen dat het ervan afhangt.

"Discushernia's kunnen worden onderverdeeld in twee hoofdcategorieën", zegt Nicholas Anastasio, arts en gecertificeerd specialist bij het Mercy Medical Center. "Acute discushernia's treden op wanneer er zoveel kracht op de tussenwervelschijf wordt uitgeoefend dat er een abrupte scheur, hernia of uitstulping van de schijf ontstaat."

Een veel voorkomende kracht die een hernia kan veroorzaken is een auto-ongeluk, zegt Allison Brown, PhD, fysiotherapeut en assistent-professor fysiotherapie aan de Rutgers School of Health Professions. Een ander voorbeeld is het tillen van te zware gewichten.

De andere categorie omvat een chronische discushernia, aldus Anastasio, en die hangt meestal samen met ouder worden. "Chronische discushernia's zijn over het algemeen een brede uitstulping van de hele tussenwervelschijf", zegt hij. "Acute discushernia's kunnen een meer lokale uitstulping zijn of soms een uitpuiling van de geleiachtige kern van het discusmateriaal."

Ook je levensstijl bepaalt mede of je hiermee te maken krijgt, zegt Moises Googe, arts en hoofd ruggengraatchirurgie en pijnbestrijding bij Corewell Health West. "Als je veel handenarbeid verricht of aan high-impact sporten doet, heb je meer kans op een hernia", zegt hij.