Positiever reageren

Wil je zo snel mogelijk je bewuste acceptatie verbeteren? Probeer deze korte introductie uit voor meditatie, die gebaseerd is op oefeningen uit Ochsner's onderzoek.

Ga comfortabel zitten in een rustige kamer zonder enige afleiding. Focus twee tot vijf minuten op je ademhaling. Stel je daarna voor dat je in een bus rijdt. Er stappen passagiers in en uit, maar de bus blijft rijden. Sommige passagiers zijn luidruchtig en onaangenaam. Zij stellen onrustige gedachten of onaangename emoties voor. Erken dat ze aanwezig zijn en accepteer dat ze daar slechts tijdelijk zijn, zonder erop te reageren. Als ze uit de bus stappen, blijf je gewoon doorrijden.



Een andere manier: stel je voor dat je buiten bent en er komt een storm aan. De grond, de bomen, de gebouwen en jij zijn er nog, of het nu regent, sneeuwt of zonnig is. Accepteer dat er een storm is in plaats van weg te rennen en laat deze dan voorbijgaan.



Breng dit concept van bewuste acceptatie in de praktijk wanneer je zover bent: als je een heftige emotie voelt opkomen, probeer dan in plaats van te oordelen of deze 'goed' of 'slecht' is, je de buschauffeur of storm voor te stellen. Probeer op te letten wat je voelt en laat het dan los of overgaan.



Het mooie van deze oefening is dat je na één korte sessie al verbetering kunt zien. Maar hoe meer je bewuste acceptatie oefent, hoe makkelijker en natuurlijker het zal worden, zegt Ochsner. "Als je elke dag een paar minuten aandacht kunt geven aan je ademhaling, let dan ook eens op je gevoelens en observeer wat er in je hoofd en lijf gebeurt. Dat is de eerste stap naar het verbeteren van je vermogen om dingen in je leven te accepteren én veranderen."