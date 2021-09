Gebruik deze mentale truc om reacties te beheersen

Als je ooit een onbeschofte klant in een restaurant een serveerster hebt zien afsnauwen en toen dacht: "Wauw, het is een wonder dat die serveerster zo kalm blijft" dan weet je dat Yoda-achtige kalmte weldegelijk bestaat. Tuurlijk, het is mogelijk dat de serveerster gewend is aan lastige gasten of dat haar is opgedragen om er niet op in te gaan. Het is ook mogelijk dat ze een methode heeft geleerd die door veel psychologische experts "de pauze" wordt genoemd.

De pauze is het moment tussen een triggerende gebeurtenis en je reactie, of die nu verbaal of fysiek is, zegt Djuan Short, een gediplomeerd klinisch maatschappelijk werker en geregistreerd yogaleraar uit Philadelphia. Dit moment, dat een paar seconden maar ook veel langer kan duren, zorgt ervoor dat je bewuster omgaat met wat er daarna komt, zegt Short, door mindful te reageren in plaats van impulsief.

Hoe je dat doet? Een pauze inlassen creëert zelfbewustzijn en dwingt je om het rustiger aan te doen en naar binnen te keren, zodat je alles op een rijtje kunt zetten en onproductieve gedachten opzij kunt schuiven. Het is een vaardigheid die niet iedereen bezit — maar dat is niet onze schuld.

"Onze wereld geeft ons niet de kans om deze vaardigheid te ontwikkelen," zegt dr. Raquel Martin, een gediplomeerd klinisch psycholoog uit Nashville. "We hebben het gevoel dat we meteen moeten antwoorden." Dat komt omdat de huidige maatschappij de voorkeur geeft aan snelheid in plaats van vertragen en nauwkeurigheid, waardoor we vaak met korte lontjes blijven rondlopen omdat we niet de kans krijgen om alles te verwerken, zegt Martin.

Als je negatief reageert op een situatie, is dat vaak omdat je je gestrest, onveilig of bedreigd voelt (dit omvat ook boosheid of je beledigd voelen, waardoor je iets persoonlijk kunt opvatten), zegt Short. Al deze gevoelens kunnen het sympathische zenuwstelsel van je lichaam activeren, dat verantwoordelijk is voor vechten, vluchten of bevriezen. Misschien merk je zelfs dat je hartslag en ademhaling versnellen, je spieren gespannen raken en je begint te zweten. Deze reactie is een overlevingsmechanisme dat je voorbereidt om snel te reageren op levensbedreigende situaties, zegt Short. Maar files en lange to-do-lijsten zijn niet levensbedreigend, hoezeer je er ook van wilt schreeuwen of wegrennen.