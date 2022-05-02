5 tips van experts om om te gaan met eetbuien

Simpel gezegd is trek een plotseling opkomende neiging of bijna niet te negeren wens om iets te eten, vaak in grote hoeveelheden. Dat 'iets' is vaak eten dat je personal trainer/coach/huisarts niet direct zou goedkeuren. Lekkere trek krijg je vaak als je honger hebt, dus wanneer je bloedsuiker en energieniveau laag zijn — en dat maakt dat je sneller impulsief iets eet, zegt Katherine Haysbert, gecertificeerd diëtist en chef. Maar je kunt ook trek hebben als je vol zit. (Heb je wel eens een grote chocoladekoek verslonden nadat je al een volledige maaltijd met soep, broodje en salade hebt gegeten? Dat dus.)



Toegeven aan lekkere trek kan je het gevoel geven dat je geen controle over jezelf hebt, wat in zekere zin ook zo is. Onze lichamen hebben een hedonisch (oftewel op beloning gericht) systeem. Dit draagt bij in besluiten wat je gaat eten, gebaseerd op de 'beloning' die je uit een bepaald product haalt, vertelt Krista Scott-Dixon, PhD, planningsmanager bij Precision Nutrition.



Hoewel lekkere trek veroorzaakt kan worden door een fysieke behoefte — bijvoorbeeld wanneer je je ontbijt overslaat en uren later kwijlend naar een rijk belegd broodje kijkt — is de meeste lekkere trek te koppelen aan wat Scott-Dixon graag 'eten om emotie' noemt, of troost, iets wat eten je soms lijkt te geven. Anders gezegd: ja, dat koekje is natuurlijk heel lekker, maar het kan zijn dat het je doet denken aan de koekjes die je vroeger bakte, en dat je daar met een glimlach aan terugdenkt.