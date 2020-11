Makkelijker gezonde keuzes maken om je doelen te behalen

Iedereen heeft momenten waarop het lastig is om gezonde keuzes te maken. Er is zelfs een heel onderzoeksgebied gewijd aan het proces: beslissingsneurowetenschap. Onderzoekers proberen uit te zoeken hoe het brein keuzes benadert, de onbewuste factoren die daarbij komen kijken en hoe iedereen, dus jij ook, die informatie kan gebruiken om een doel te behalen.



Dit is wat ze tot nu toe weten: de besluitvorming van het brein kan worden ingedeeld in twee systemen genaamd systeem 1 en systeem 2, vertelt onderzoeker Paul Laursen, PhD, een professor bewegingswetenschappen aan de Auckland University of Technology in Nieuw-Zeeland. "Systeem 1 is snel denken. Het is reactief en niet altijd duidelijk", legt hij uit. Systeem 1 wordt ingeschakeld wanneer een eekhoorn de weg oversteekt en je moet beslissen of je remt, ontwijkt of doorrijdt. Of wanneer je de deur na een discussie dichtgooit of instinctief een stuk gebroken glas met je blote handen opraapt. Beslissingen die je met systeem 1 neemt, gebeuren zomaar.



Aan de andere kant "is systeem 2 langzaam denken waarbij je meer tijd hebt en je meer in de parasympathetische, of 'rust en opname'-modus bent waardoor je duidelijkere beslissingen kunt nemen", zegt Laursen. Jezelf trainen om dit systeem - juist - te gebruiken is belangrijk om regelmatig gezonde keuzes te maken, met name wanneer spanning, honger, vermoeidheid of andere emotionele staten je aanzetten snel te handelen (of te reageren). Wanneer je de tijd neemt, kun je de resultaten van je opties evalueren om zo tot de beste beslissing voor jou te komen, legt Laursen uit.



Stel, je bestelt je ontbijt. Je hebt zin in wentelteefjes, maar je zou ook kunnen kiezen voor geroosterd brood met avocado. De tijd nemen zodat systeem 2 meedoet, kan betekenen dat je voor de optie met avocado gaat omdat je weet dat het je regelmatige energie geeft tijdens je work-out in de middag omdat het meer vet en proteïne bevat en minder suiker. (Het kan ook betekenen dat je voor de wentelteefjes kiest omdat je het echt wilt, maar dat je het deelt met je partner zodat je je later niet zo slap voelt.) 'De tijd nemen' wil overigens niet zeggen dat je uren bezig bent om te beslissen wat je bestelt. Het duurt misschien maar een minuut, maar dat is nog steeds veel langer dan zomaar een broodje uit de broodmand pakken. (Recentelijk onderzoek dat werd gepubliceerd in 'Nature Human Behaviour' suggereert dat, wanneer tijd echt belangrijk is, het terugbrengen van meerdere opties tot twee je kan helpen sneller de beste beslissing te nemen.)