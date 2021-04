Self-talk om je relatie met voeding te verbeteren

01. Denk opnieuw na over 'goed' en 'slecht'.



In plaats van natuurlijk en voedzaam eten het label 'goed' te geven en snoep en zoute snacks het label 'slecht', moet je nadenken over de voordelen die elke soort voedsel biedt. Een brownie smaakt bijvoorbeeld erg lekker, terwijl blauwe bessen erg lekker smaken en vitaminen, mineralen en antioxidanten bevatten. Nu denk je in positieve termen (noem het 'goed' tegenover 'beter' als dat helpt), waardoor je kunt genieten van een snack op z'n tijd in plaats van je daardoor slecht te voelen, aldus Gardner. Je kiest dan ook vaker voor een gezondere optie omdat je nadenkt over de gezondheidsvoordelen.





02. Ga niet vergelijken.



Wanneer je partner meer groente begint te eten en jij je zorgen maakt of je er wel genoeg van eet, of wanneer je vriendin een foto plaatst van iets lekkers op social media en je denkt: 'Waarom kan ik niet meer op haar lijken en eten wat ik wil?', moet je jezelf eraan herinneren dat je je op een uniek welzijnstraject bevindt, aldus Gardner. Anders riskeer je een terugval, zelfs als je vooruitgang boekt qua eetgewoontes. En je geniet waarschijnlijk minder van eten wat je wilt, of dat nu een eiwitshake of een bak ijs is, zegt ze.





03. Zoek één goed ding.



Zeg als je naar je maaltijd kijkt niet tegen jezelf 'Dit heeft zoveel calorieën' of 'Ik zou dit niet eten', maar zoek een pluspunt, aldus Newsome Georges. Als je bijvoorbeeld haast hebt en cornflakes als ontbijt neemt in plaats van havermout, denk dan niet 'Er is niets zo lui als bewerkte cornflakes eten', maar probeer jezelf te trainen om de focus te leggen op de bessen en banaan in de cornflakes en zeg 'Ik probeer een balans te vinden in mijn voedingskeuzes'. Als je geen fruit toevoegt, probeer dan te waarderen dat je überhaupt voedsel hebt om te eten of hoe het voedsel je verbindt met de mensen die het voedsel mogelijk hebben gemaakt, stelt Newsome Georges voor. Deze mindset kan je helpen te werken aan een positief stemmetje in je hoofd en het moedigt je aan om meer en betere gezondheidskeuzes te maken, zegt ze.





04. Schep wat ruimte.



Uit een onderzoek gepubliceerd in 'Clinical Psychological Science' bleek dat mensen gezondere voedingskeuzes maken als ze in de derde persoon tegen zichzelf spraken. Experts noemen dat 'gedistantieerde self-talk'. De theorie? De psychologische afstand kan helpen je te concentreren op hoe bepaald voedsel past (of niet) bij je belangrijkere doelen, waardoor het makkelijker wordt een cupcake te laten staan als die geen onderdeel is van je voedingsschema. Dus wanneer je moeite hebt om je interne dialoog te sturen, zeg je simpelweg je naam (in je hoofd) samen met je intentie, zoals dit: "___ eet maaltijden die voedzaam zijn en hem/haar/hen energie geven".



Je kunt zelfs nog meer benodigde afstand scheppen door nieuwsgierig te zijn naar je self-talk, aldus Gardner. Wanneer je denkt 'Ik heb vandaag zo slecht gegeten', zet daar dan vraagtekens bij. Denk na over wat je hebt gegeten en dan zie je waarschijnlijk dat je al je groenten hebt gegeten of dat je niet te veel brood hebt gegeten bij het avondeten. En als je toch slechter hebt gegeten dan je wilde, gebruik die kennis dan als motivatie om morgen beter te eten, zegt ze.





Het fijnste onderdeel aan self-talk is dat je er zelf de volledige controle over hebt. Begin je self-talk stap voor stap te verbeteren om de negatieve mindset die je als kind hebt aangeleerd, af te leren en wie weet, niet door te geven aan volgende generatie.