Self-talk om je relatie met voeding te verbeteren

Jezelf gezonde eetgewoontes aanpraten
Coaching
Verander het gesprek in je hoofd voor een betere relatie met eten. Je nieuwe script staat voor je klaar.
Self-talk. Het is een vaardigheid waar succesvolle atleten en ondernemers op vertrouwen om twijfel weg te nemen en energie te krijgen voor de meest uitdagende momenten. Velen gebruiken het om hun prestaties een boost te geven tijdens het dagelijkse werk of work-outs. Maar weinig mensen vertrouwen op hun innerlijke dialoog om een gezonde relatie met eten op te bouwen — en dus met zichzelf.
Zelfs als je jezelf moed inspreekt op andere gebieden in je leven, is het goed mogelijk dat je in de val bent getrapt en eten labelt als 'goed' of 'slecht' — en dat je je slecht voelt als je dat laatstgenoemde eet. "De meeste mensen leerden al als kind om naar eten te kijken door een smalle, veroordelende lens" aldus Kelly Newsome Georges, zelfzorgcoach en oprichter van het wellnessmerk Ritual Care.
Als je is verteld dat je groot en sterk wordt van broccoli, dan is het niet verwonderlijk dat dat op de lijst met 'goed' eten terechtkomt. Maar als je ouders je nooit 'junkfood' hebben laten eten, of erger, als ze dat associëren met aankomen, heb je waarschijnlijk een behoorlijke lijst met 'slecht' eten, aldus Newsome Georges. Het gezegde 'Je bent wat je eet' stimuleert die mindset alleen maar, zegt Newsome Georges, omdat je kunt gaan denken dat je goed bent als je goed eet en slecht bent als je andere dingen eet.
"De meeste mensen leerden al als kind om naar eten te kijken door een smalle, veroordelende lens."
Kelly Newsome Georges
Zelfzorgcoach
Het probleem is dat je niet alleen obsessief en/of streng kunt worden in wat je wel en niet eet (dat is iets voor een andere keer), maar ook dat de taal die je gebruikt voor eten een blijvende impact kan hebben op je zelfbeeld en eigenwaarde, aldus Alanna Gardner, erkend relatietherapeut in Philadelphia. Als je tegen jezelf zegt dat je zwak bent omdat je een tweede stuk verjaardagstaart hebt gegeten of dat je naar de sportschool moet om de burrito die je voor je lunch had te 'verbranden', dan koppel je je eigenwaarde aan voedingskeuzes en straf je jezelf voor 'slechte' keuzes, aldus Newsome Georges.
Die mindset stimuleert alleen schaamte en zorgt ervoor dat je minder goed in je vel komt te zitten, waardoor het weer lastiger wordt om aan je gezondheids-, dieet of andere doelen te werken. (Daarnaast werkt de mythe van eten-en-dan-sporten niet op die manier.) Je kunt er ook minder zelfvertrouwen door krijgen en het gevoel krijgen dat je hebt gefaald, wat weer een negatief effect kan hebben op andere facetten van je leven.
Wil je dat liever voorkomen? Dat dachten we al. Deze tips kunnen je helpen om het stemmetje in je hoofd in de juiste richting te sturen, zodat je goed kunt eten en beter voor jezelf kunt zorgen.
01. Denk opnieuw na over 'goed' en 'slecht'.
In plaats van natuurlijk en voedzaam eten het label 'goed' te geven en snoep en zoute snacks het label 'slecht', moet je nadenken over de voordelen die elke soort voedsel biedt. Een brownie smaakt bijvoorbeeld erg lekker, terwijl blauwe bessen erg lekker smaken en vitaminen, mineralen en antioxidanten bevatten. Nu denk je in positieve termen (noem het 'goed' tegenover 'beter' als dat helpt), waardoor je kunt genieten van een snack op z'n tijd in plaats van je daardoor slecht te voelen, aldus Gardner. Je kiest dan ook vaker voor een gezondere optie omdat je nadenkt over de gezondheidsvoordelen.
02. Ga niet vergelijken.
Wanneer je partner meer groente begint te eten en jij je zorgen maakt of je er wel genoeg van eet, of wanneer je vriendin een foto plaatst van iets lekkers op social media en je denkt: 'Waarom kan ik niet meer op haar lijken en eten wat ik wil?', moet je jezelf eraan herinneren dat je je op een uniek welzijnstraject bevindt, aldus Gardner. Anders riskeer je een terugval, zelfs als je vooruitgang boekt qua eetgewoontes. En je geniet waarschijnlijk minder van eten wat je wilt, of dat nu een eiwitshake of een bak ijs is, zegt ze.
03. Zoek één goed ding.
Zeg als je naar je maaltijd kijkt niet tegen jezelf 'Dit heeft zoveel calorieën' of 'Ik zou dit niet eten', maar zoek een pluspunt, aldus Newsome Georges. Als je bijvoorbeeld haast hebt en cornflakes als ontbijt neemt in plaats van havermout, denk dan niet 'Er is niets zo lui als bewerkte cornflakes eten', maar probeer jezelf te trainen om de focus te leggen op de bessen en banaan in de cornflakes en zeg 'Ik probeer een balans te vinden in mijn voedingskeuzes'. Als je geen fruit toevoegt, probeer dan te waarderen dat je überhaupt voedsel hebt om te eten of hoe het voedsel je verbindt met de mensen die het voedsel mogelijk hebben gemaakt, stelt Newsome Georges voor. Deze mindset kan je helpen te werken aan een positief stemmetje in je hoofd en het moedigt je aan om meer en betere gezondheidskeuzes te maken, zegt ze.
04. Schep wat ruimte.
Uit een onderzoek gepubliceerd in 'Clinical Psychological Science' bleek dat mensen gezondere voedingskeuzes maken als ze in de derde persoon tegen zichzelf spraken. Experts noemen dat 'gedistantieerde self-talk'. De theorie? De psychologische afstand kan helpen je te concentreren op hoe bepaald voedsel past (of niet) bij je belangrijkere doelen, waardoor het makkelijker wordt een cupcake te laten staan als die geen onderdeel is van je voedingsschema. Dus wanneer je moeite hebt om je interne dialoog te sturen, zeg je simpelweg je naam (in je hoofd) samen met je intentie, zoals dit: "___ eet maaltijden die voedzaam zijn en hem/haar/hen energie geven".
Je kunt zelfs nog meer benodigde afstand scheppen door nieuwsgierig te zijn naar je self-talk, aldus Gardner. Wanneer je denkt 'Ik heb vandaag zo slecht gegeten', zet daar dan vraagtekens bij. Denk na over wat je hebt gegeten en dan zie je waarschijnlijk dat je al je groenten hebt gegeten of dat je niet te veel brood hebt gegeten bij het avondeten. En als je toch slechter hebt gegeten dan je wilde, gebruik die kennis dan als motivatie om morgen beter te eten, zegt ze.
Het fijnste onderdeel aan self-talk is dat je er zelf de volledige controle over hebt. Begin je self-talk stap voor stap te verbeteren om de negatieve mindset die je als kind hebt aangeleerd, af te leren en wie weet, niet door te geven aan volgende generatie.
Tekst: Brooke Slade
Illustraties: Jon Krause
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