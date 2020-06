Eettips om je zichtbaar goed te voelen

Probeer dit supersimpele systeem dat 100% is afgestemd op wat en hoe je graag eet.

Als we het hebben over gezond eten, denken we vaak aan diëten met allerlei regels. Je kent ze wel: 'Eet nooit x' of 'Eet alleen y'. Vaak richten deze diëten zich op macronutriënten (vetten en eiwitten versus koolhydraten) of een bepaald soort voedsel (meer groenten, minder granen).

Deze strenge voorgeschreven diëten zijn niet per definitie slecht. Maar ze richten zich op de massa, niet op het individu, zegt Brian St. Pierre. Hij is coach bij Precision Nutrition, een bedrijf dat wellnessprogramma's ontwerpt voor zowel topsporters als recreatieve sporters. "Diëten waar veel regels aan te pas komen, werken voor sommige mensen, maar niet voor iedereen", aldus St. Pierre. Hij en de experts van Precision Nutrition pleiten voor een andere, persoonlijke aanpak: het zogenaamde rood-geel-groene systeem.

Rood staat voor 'wacht, even nadenken'. Misschien is het 'rode' product dat je wil eten wel heel machtig of kun je je er mentaal of fysiek slecht door gaan voelen. 'Geel' voedsel bestaat uit producten die je alleen in bepaalde situaties eet: je geniet er af en toe van tijdens een avond uit of tijdens de feestdagen. 'Groene' voeding kun je altijd en overal nemen omdat je je er altijd fysiek en mentaal beter door gaat voelen.

"De kleuraanduidingen zijn voor iedereen verschillend", aldus Krista Scott-Dixon, directrice van het Precision Nutrition-lesprogramma en voedingsvoorlichtster met 20 jaar ervaring. "Ik heb bijvoorbeeld al zes maanden ijs in mijn diepvriezer liggen. Ik taal er niet naar. Maar iemand anders zou zich misschien niet kunnen inhouden. Alleen al ijs in huis hebben betekent dat het binnen vijf minuten op is — met een schuldgevoel als nasmaak. Dan wordt ijs dus 'rood'."