Never Done Rising: de opkomst van vrouwenvoetbal

Hoe zou het voelen om op het veld van het grootste voetbalpodium te stappen? De trots te voelen opzwellen voor de samenwerking van jouw team om alles te winnen? De winnende goal te scoren? Een wereldtitel voor je land mee naar huis te nemen?



Dat is wat het legendarische Amerikaanse dameselftal uit 1999 voor elkaar kreeg. De dramatische, ongelofelijke overwinning vol lef en glorie werd onmiddellijk een topmoment in de Amerikaanse sportgeschiedenis. Hoewel de overwinning al jaren of zelfs decennia werd voorbereid, creëerde het team uit 1999 een geheel nieuwe generatie damesvoetballers overal ter wereld.



In de aanloop naar de historische overwinning in 1999 van het Amerikaanse dameselftal waren er in het profcircuit maar weinig kansen voor dames. Pas in 1950 werd de eerste competitie voor damesvoetbal georganiseerd in de Verenigde Staten, waaraan een indrukwekkende vier teams deelnamen. Na aanname in 1972 van de Title IX-wet tegen discriminatie bloeide het voetbal in de VS op en werd het als sport en vrijetijdsbesteding steeds populairder. Toch duurde het nog tot 1985 voordat het Amerikaanse dameselftal officieel werd opgericht.



Tegen 1999 kwam het team echt tot zijn recht met een briljante jonge ster uit Selma, Alabama, Mia Hamm, die in 1994 Nike's eerste damesvoetballer werd. Met een opvallende, strijdvaardige ploeg stond het Amerikaanse dameselftal klaar om te schitteren op het grootste voetbalpodium. Op 10 juli 1999 zou één team geschiedenis schrijven tijdens een gebeurtenis die voor zoveel meer stond dan alleen een wedstrijd.



De wedstrijd zelf ging steeds heen en weer. Na de reguliere speeltijd en verlenging stond het nog steeds 0-0 en moest de wedstrijd met strafschoppen worden beslist. Het Amerikaanse elftal won met 5-4, na het winnende schot van Brandi Chastain. Deze wedstrijdfinale werd een van de meest triomfantelijke gebeurtenissen uit de Amerikaanse sportgeschiedenis.