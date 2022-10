Never Done Making Moves: de genealogie van snelheid

Zoals bij veel van onze producten is het design van de Merc gebaseerd op het inzicht van atleten. In de jaren 90 hebben we met de elftallen van Italië en Brazilië een sponsordeal gesloten. En omdat we werkten met de beste spelers van de wereld, wisten we dat we de beste schoenen moesten ontwerpen. En dat verhaal begon met R9. We hebben eerst een schoen specifiek ontworpen voor de toenmalige rijzende ster van Brazilië, die terecht de bijnaam O Fenômeno droeg.

Nike Football werkte met Advanced Product Engineering, een voorloper van Nike's Innovation Kitchen, om inzichten van topteams onder de 17 voor het project te verzamelen. Het resultaat was een lichte, kleurrijke schoen met roestvrijstalen noppen die was gemaakt voor snelheid. De Merc was gemaakt van synthetisch leer, een primeur voor schoenen van topkwaliteit. Door het gebruik van synthetisch leer werden ineens andere kleuren mogelijk, terwijl de schoen bovendien snel, flexibel en licht was.

De Merc legde de lat hoger wat betreft de look en feel en de bewegelijkheid van voetbalschoenen. Wanneer we terugblikken op onze geschiedenis, denken we aan de nalatenschap van de Merc en hoe deze past in onze toekomstige productontwikkeling. Net zoals R9 willen we steeds hogere snelheden en doelen bereiken. Dat doen we door de inzichten van atleten mee te nemen voor een nog betere performance.