Never Done Questioning: NSRL

Toen we het NSRL bouwden waren we gewoon een hardloopbedrijf. Het opzetten van onze eigen onderzoeksfaciliteit was zonder meer een ambitieuze onderneming. We zetten het NSRL vol met geavanceerde technologie. We analyseerden het effect van verschillende passen, looppatronen en voetlandingen. We splitsten elk aspect van de run uit, we testten elke hypothese en probeerden de wildste dingen uit die we konden bedenken.

Maar bij al deze tests, onderzoeken en analyses was het testen met echte atleten de sleutel tot ons succes. En dat waren niet zomaar atleten. We hadden het geluk te werken met toekomstige legendes. De latere marathonkampioen Joan Benoit Samuelson hielp Nike gegevens te compileren via haar eigen loopbandtests en productfeedback.