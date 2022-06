Never Done Challenging Convention: Circa 72

Katz en Hollister hadden hun werk gedaan. De Windrunner werd echter niet meteen goedgekeurd. Het jack was de eerste samenwerking tussen het bedrijf en een ervaren activewear-designer, waarbij het bedrijf elk detail onder de loep nam.



Het is moeilijk te geloven dat de Windrunner een niet eerder gezien, controversieel kledingstuk was. Toch is het zo gegaan. Met Nike's kleding- en sneakerassortimenten werden in de jaren erna steeds de grenzen verlegd van wat er eerder was. Zo werden ze een echte inspiratiebron voor de toekomst.



De Circa 72 collectie bestaat uitsluitend uit artikelen waarmee grenzen zijn verlegd, uit sportieve must-haves die ons weer meenemen naar de kleuren en patronen uit onze eerste dagen in Oregon. Belangrijke items uit de collectie zoals de sport-bh, het trainingsjack en het T-shirt zijn voorzien van Geoff Hollisters 'baby teeth' woordmerk in blokletters, een verwijzing naar de rebelse ideeën uit de tijd dat Nike nog naar zijn plek aan het zoeken was.