Never Done Inspiring: Ad Revolution

Als jongste professionele skateboarder van dit moment heeft Sky Brown haar sport bij een hele generatie jonge mensen in the picture gebracht. We vonden de remix van onze beroemde 'Who Said Woman Was Not Meant To Fly' advertentie met Sky de perfecte update, want Sky hoort thuis in de lucht zoals haar naam al doet vermoeden. Ze is een krachtig voorbeeld voor de volgende generatie.