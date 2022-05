Never Done Imagining: The Power of Air

De oudste versies van de zichtbare Air die al in 1980 gemaakt werden, kwamen alleen aan het licht toen een verkoper van kunststof materialen bij Nike langskwam en naar polyurethaan vroeg, en pardoes tegen Frank Rudy aanliep die in dezelfde ruimte aan het werk was.

De verkondiging van enkele directeuren, toen ze een vroege editie van de Air Max te zien kregen, was dat het een 'goedkope marketingstunt was'.

De ongebruikelijke inspiratie achter belangrijke ontwerpen: van ribben en longen die als inspiratie voor de Air Max 95 dienden, tot de mountainbikes en waterrimpels die uiteindelijk in de iconische AM97's werden verwerkt.

Veel mensen twijfelden in eerste instantie aan het luchtbeldesign van de Vapormax of de Air van 360 graden (de AM360 was op zich al een cruciale innovatie, omdat in plaats van het broeikasgas SF6 stikstof in de zool werd verwerkt). Beide schoenen werden uiteindelijk enorm populair.