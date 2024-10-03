Yogakleding kopen
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Ontdek waar je op moet letten als je kleding zoekt die bij je poses past.
Bij yoga draait het om flow: je ademt in en uit terwijl je lichaam de verschillende houdingen aanneemt. Je kleren moeten dus met je mee kunnen bewegen, met de flow, en dat betekent dat ze je niet in de weg moeten zitten tijdens je work-out. Van zacht tot zweetafvoerend en ventilerend: ontdek waar je op moet letten bij bh's, topjes, shorts, broeken en jacks die je training ondersteunen.
Waar moet je op letten bij yogakleding?
Zoek yogakleding met deze eigenschappen en pas elk item om te kijken of het goed zit. Buig voorover en, als dit onderdeel is van je routine, doe een hoofdstand om te zien of je top en broek op hun plek blijven zitten.
- Bedekking: van hoofdstand tot downward dog: bij yoga wordt soms veel huid ontbloot. Voor minimale blootstelling kun je kiezen voor items als bikeshorts met pijpen op knielengte en broeken met een hogere tailleband.
- Stretch: blijf makkelijk bewegen in kleding die gemaakt is van flexibele materialen zoals polyester, elastaan en nylon.
- Aansluitende pasvorm: draag nauwsluitende items, zoals body hugging tanktops, in plaats van grote T-shirts en kies voor leggings in plaats van ruimvallende broeken. Een T-shirt kan bij het bukken of tijdens een hoofdstand ineens boven je hoofd hangen, terwijl een nauwsluitende tanktop op zijn plek blijft zitten. En dat geldt op dezelfde manier voor een afzakkende broek die je billen niet meer bedekt als je voorover buigt.
- Ademruimte: maar ... kies ook geen kleding die te strak zit. Ademhaling is een belangrijk onderdeel van yoga. Kies daarom liever voor broeken en shorts waarvan de taille je die ademruimte biedt.
- Zweetafvoerend: beoefen je de meer inspannende yogavormen vinyasa of ashtanga of doe je aan Bikram-yoga (in een warme ruimte), dan is zweetafvoerende kleding belangrijk. Kies dan niet voor items van 100% katoen, want dat materiaal absorbeert vocht.
Tien favorieten voor je sessie
Dit zijn de beste keuzes voor dames en heren, van sport-bh's en T-shirts tot shorts, broeken en jacks. Ze zijn allemaal voorzien van Dri-FIT technologie, die zweet van je huid afvoert zodat je droog blijft.
Sport-bh's
Voor minder bedekking: Nike Zenvy sport-bh met bandjes, pads en lichte ondersteuning
"Dit is een nauwsluitende bh die ook supercomfortabel zit als je wat ondersteuning wilt", zegt Nike Well Collective Coach Xochilt Hoover. De ingenaaide pad uit één stuk biedt bedekking en kleedt mooi af.
Voor meer bedekking: Nike Zenvy Rib lange sport-bh met lichte ondersteuning, zonder pads
Het langere design maakt deze lichte, geribde bh een kruising tussen een sport-bh en een tanktop. "Supercomfortabel om in te trainen," aldus Hoover, en hij is ook nog eens zacht en elastisch.
Shirts
Voor dames: Nike One Classic Dri-FIT damesshirt met korte mouwen
Deze top met ronde hals is gemaakt van soepel, licht materiaal en ook verkrijgbaar als tanktop, met lange mouwen en als cropped model. "Een van mijn favoriete shirts om in te trainen, hij is heel zacht en comfortabel", zegt Hoover.
Voor heren: Nike Primary Swoosh multifunctioneel herenshirt met Dri-FIT en korte mouwen
Dit klassieke T-shirt is zacht en ventilerend. Het is gemaakt van katoen en polyester, en veelzijdig genoeg om zowel binnen als buiten de yogastudio te dragen.
Broek
Voor dames: Nike Yoga Dri-FIT Luxe 7/8 Infinalon legging met hoge taille voor dames
Dankzij de hoge taille en minimale naden is deze legging superzacht, strak, en elastisch.
Voor heren: Nike Yoga Dri-FIT herenbroek
Deze yogabroek van katoen, polyester en elastaan biedt de perfecte mix van zachtheid en elasticiteit. Dankzij de taps toelopende pijpen kun je er vrij in blijven bewegen. Hij is stijlvol genoeg om ook buiten de yogaruimte te dragen en heeft zakken voor kleine spullen, zoals sleutels.
Shorts
Voor dames: Nike Zenvy bikeshorts met iets ondersteunende hoge taille voor dames (20 cm)
Dankzij een hoge taille en extra brede tailleband kleden deze zachte, lichte shorts je middel mooi af en "blijft hij op hoogte zitten, ook als je draait en buigt", aldus Hoover. Bovendien hebben ze een steekzak voor je telefoon.
Voor heren: Nike Yoga Dri-FIT niet-gevoerde herenshorts (18 cm)
Deze shorts met elastische tailleband hebben een trekkoord waarmee je voor precies de juiste pasvorm kunt zorgen. Ze zijn elastisch en soepel en hebben zijzakken voor je spullen.
Buitenkleding
Voor dames: Nike Yoga Dri-FIT Luxe nauwsluitend damesjack
Trek dit aansluitende jack met rits aan om warm te blijven tijdens de savasana (de cooling-down aan het einde van de les) of wanneer je de studio verlaat. Als bonus heb je zakken aan de voorkant waar je je telefoon of sleutels in kunt opbergen.
Voor heren: Nike Yoga Dri-FIT herentrui
Deze hoodie met textuur en zakken aan de voorkant is ideaal voor frissere dagen. Hij is gemaakt van een mix van katoen, polyester en elastaan, en heeft een zachte, elastische en losse pasvorm.
Tekst: Dina Cheney