Yogakleding kopen

Bij yoga draait het om flow: je ademt in en uit terwijl je lichaam de verschillende houdingen aanneemt. Je kleren moeten dus met je mee kunnen bewegen, met de flow, en dat betekent dat ze je niet in de weg moeten zitten tijdens je work-out. Van zacht tot zweetafvoerend en ventilerend: ontdek waar je op moet letten bij bh's, topjes, shorts, broeken en jacks die je training ondersteunen.