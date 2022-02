Manieren om je schoenen op te bergen die werken voor jou

Een kapstok voor schoenen is een geweldige manier om je schoenen te organiseren en een goede aanwinst voor elke slaapkamerhoek. Je kunt je schoen op eentje plaatsen en kunt er dan gemakkelijk bij. Als je gedurende de dag van schoenen wisselt, bijvoorbeeld van hardloopschoenen naar je werkschoenen die je in en om huis draagt, houdt een kapstok je schoenen binnen handbereik.

Er is ook nog een ander soort 'shoe tree', die je in je schoen plaatst en niet zozeer een opbergmogelijkheid is. In het Nederlands noem je dit een schoenspanner. Het lijkt op een schoen met een scharnier in het midden. Deze spanners zijn gemaakt van hout of plastic en helpen niet alleen de vorm van je schoenen te behouden, maar voorkomen ook nare geurtjes.

Schoenspanners zijn het beste voor loafers en nette schoenen — schoenen die hun vorm verliezen als er per ongeluk iemand op gaat staan of als er iets zwaars op valt. En je kunt ze combineren met de meeste bekende opbergmogelijkheden voor schoenen. Kijk voor boots naar bootspanners. Deze gaan nog een stapje verder, want ze zorgen ervoor dat de vorm van het bovenste gedeelte van je boot behouden blijft. Ze komen goed van pas wanneer je boots of schoenen op de vloer bewaart, waar de kans groter is dat ze op hun zij vallen.