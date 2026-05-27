Voetbalschoenen schoonmaken

Weten wat je niet moet doen bij het schoonmaken en dragen van voetbalschoenen helpt schade te voorkomen en verlengt de levensduur van je schoenen.

Hoewel het verleidelijk is om je voetbalschoenen in de wasmachine en droger te gooien, kan dit het bovenwerk en de zoolplaat van de schoen beschadigen. Daarom is het belangrijk om ze met de hand te wassen met een mild sopje, zoals wasmiddel gemengd met warm water, en de schoenen aan de lucht te laten drogen.

Tip: Controleer of je een mild wasmiddel gebruikt. Bleekmiddel en agressieve chemicaliën tasten synthetische materialen aan en kunnen de kleur en textuur van de voetbalschoen beïnvloeden.

Wanneer je je schoenen met de hand wast, moet je voorkomen dat je ze volledig in water laat weken, vooral schoenen met een knit bovenwerk, zoals de Nike Flyknit en Gripknit. Gebruik een vochtige doek en de reinigingsoplossing om vuil en vlekken weg te vegen en spoel daarna grondig af.

Veters moeten apart worden schoongemaakt. Haal ze uit de schoenen en doe ze in een waszak van mesh voordat je ze bij je volgende was in de wasmachine doet. Maar doe ze niet in de droger. De hitte kan de plastic uiteinden van de veters beschadigen of de veters doen krimpen.

Zodra je voetbalschoenen droog zijn, zijn ze klaar om te gebruiken. Het is echter van cruciaal belang om voetbalschoenen op de juiste ondergrond te dragen. Als je bijvoorbeeld schoenen draagt die zijn ontworpen voor kunstgras op harde oppervlakken, zoals asfalt en stoepen, versnelt dit de slijtage van de noppen en de zoolplaat.

Tip: Berg de schoenen op in een voetbaltas en kies voor een paar Nike slippers als je het veld verlaat.