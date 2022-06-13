Zo maak je Nike Air Force 1 schoenen schoon

Met tal van kleurencombinaties en high-, mid- en low-top modellen zijn Nike Air Force 1 schoenen een must-have in je garderobe. Met name de wit-op-witte Air Force 1 is en blijft een iconische stijl voor dagelijkse streetwear.

Als je wit-op-witte Air Force 1's draagt, bestaat de kans dat ze in aanraking komen met vuil, vlekken en slijtplekken. Om grauwe en vuile schoenen te voorkomen, moet je weten hoe je Air Force 1's schoon kunt houden. Bekijk deze tips om ze op te frissen, zodat je ze weer met plezier kunt dragen.