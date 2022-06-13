Zo maak je Nike Air Force 1 schoenen schoon

Zo maak je Air Force 1's schoon
Productonderhoud
Wil je jouw witte Air Force 1's mooi wit houden? Gebruik dan deze schoonmaaktips om vlekken te verwijderen en je schoenen er weer als nieuw uit te laten zien.
Voorraden
- Zuiveringszout
- Witte azijn
- Witte tandpasta zonder gel
- Micellair water
- Afwasmiddel (optioneel)
- Wasmiddel (optioneel)
- Ontsmettingsalcohol (optioneel)
- Leerreiniger (optioneel)
Benodigdheden
- Nieuwe tandenborstel of schone doek
- Wonderspons
Met tal van kleurencombinaties en high-, mid- en low-top modellen zijn Nike Air Force 1 schoenen een must-have in je garderobe. Met name de wit-op-witte Air Force 1 is en blijft een iconische stijl voor dagelijkse streetwear.
Als je wit-op-witte Air Force 1's draagt, bestaat de kans dat ze in aanraking komen met vuil, vlekken en slijtplekken. Om grauwe en vuile schoenen te voorkomen, moet je weten hoe je Air Force 1's schoon kunt houden. Bekijk deze tips om ze op te frissen, zodat je ze weer met plezier kunt dragen.
De beste huishoudelijke benodigdheden voor het schoonmaken van Air Force 1's
Als je leeft in je witte Nike Air Force 1's, kan het lastig zijn om ze kraakwit te houden. Voor schone schoenen moet je een aantal essentiële schoenverzorgingsmiddelen in huis hebben. Gelukkig zijn veel effectieve opties gewone huishoudelijke basisproducten.
1.Baking Soda and White Vinegar
Baking soda and white vinegar are effective home remedies for stubborn stains on leather shoes. When it comes to Air Force 1s, this combo is best used as a spot cleaner.
Make a solution with one tablespoon of baking soda, two tablespoons of white vinegar and a cup of water. Use a brush or a cloth to apply the mixture to the shoe and gently scrub away dirt and debris.
Tip: Another benefit of cleaning shoes with baking soda is that it’s a natural odor neutralizer, so it helps keep your shoes smelling fresh and clean as well.
2.Toothpaste
If you don’t have baking soda or vinegar on hand, a white, non-gel toothpaste can serve as an alternative cleaning solution. It works on dirt, stains and even scuff marks.
First, wipe down your shoe with a damp cloth to remove any excess dirt or debris. Then, use a soft brush or cloth to apply the toothpaste to any dirty areas. Gently scrub the toothpaste on dirty areas, then wipe the whole shoe clean when done.
3.Micellar Water
While micellar water is designed to cleanse the skin, it’s also gentle enough to use on leather shoes. The molecules in micellar water act on dirt and oil, pulling them away from the surface and leaving your shoes clean and white.
4.Household Cleaning Eraser
If you’re wearing your Air Force 1s all the time, it’s a good idea to have a cleaning eraser at home for quick and easy cleaning. To use it on your shoes, simply dip it in water and use it to scrub out stains from the leather upper and the sole of the shoe.
Grasvlekken verwijderen van Air Force 1's
Veel vlekken zijn te verwijderen met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel, maar voor hardnekkige vlekken heb je wellicht een speciaal reinigingsmiddel nodig. Grasvlekken kun je verwijderen met ontsmettingsalcohol, azijn of speciale leerreiniger.
Dep eerst een wattenbol of doekje in wat isopropylalcohol en wrijf daarmee over de vlek om te zien of dit helpt. Als dit niet werkt, wrijf dan wat witte azijn op de vlek en laat dit 30 minuten intrekken. Borstel de plek daarna met een tandenborstel af. Je kunt ook een kant-en-klare leerreiniger uit de winkel gebruiken om de vlek los te weken.
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Zo maak je witte schoenveters schoon
Schoenveters kunnen in de wasmachine worden gewassen, met afwasmiddel of met een oplossing van water en wasmiddel.
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Veelgestelde vragen
Kunnen Air Force 1's in de wasmachine?
Hoe maak je suède Air Force 1's schoon?
Als dat niet werkt, raden we je aan om een hoekje van een droge doek in wat suèdereiniger, witte azijn of ontsmettingsalcohol te deppen. Zorg er daarbij voor dat je de schoen niet te nat maakt: je moet de schoen maar heel licht bevochtigen. Breng de oplossing aan met een korte beweging in één richting en laat het suède dan opdrogen. Herhaal deze stap als de vlek nog steeds zichtbaar is.
Tekst: Lesly Gregory