Tips om schoenen met mesh schoon te maken

Nike Flyknit schoenen zijn gemaakt voor topprestaties. De Flyknit technologie maakt gebruik van sterke vezels voor een licht bovenwerk met gerichte ondersteuning, stretch en ventilatie. Schoenen worden nu eenmaal vies.

Dus of je die Nike Flyknit sneakers nu aantrekt om te gaan hardlopen, voetballen, basketballen of ze gewoon te dragen, de omgeving laat altijd wel sporen na. Maar als je je knit of mesh schoenen regelmatig schoonmaakt, hou je ze langer in topvorm en blijven ze er mooi uitzien.

Nike raadt het af om je schoenen in de wasmachine te wassen. Je kunt mesh of Nike Flyknit schoenen het beste met de hand wassen.

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Volg deze eenvoudige stappen om je schoenen schoon te houden.