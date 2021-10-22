In zes eenvoudige stappen schoenen schoonmaken

Als je wilt dat je schoenen er zo lang mogelijk als nieuw uit blijven zien, is het belangrijk ze regelmatig schoon te maken. Op het moment dat die nieuwe sneakers uit de doos komen, wil je ze buiten dragen — en daar worden ze blootgesteld aan viezigheid, modder, krassen en vlekken.

Om de uitstekende performance van een paar sneakers lang te behouden, is het belangrijk ze op de juiste manier te verzorgen en te onderhouden. Daar hoort schoonmaken ook bij. Zet een schoenenspanner in je schoenen of vul ze met opgerold krantenpapier voordat je aan de slag gaat, zodat ze hun vorm behouden tijdens het schoonmaken. Nu kun je beginnen.

Met deze tips maak je in een paar eenvoudige stappen alle sneakers schoon, waaronder lifestyle-, basketbal- en hardloopschoenen.