Hoe een trainingsroutine kan helpen tegen depressie en angst

Trainen met gewichten kan net zoveel doen voor je spieren als voor je geestelijke gezondheid. Uit een meta-analyse, gepubliceerd in 2018 in JAMA Psychiatry, blijkt bijvoorbeeld dat krachttraining de symptomen van depressie bij volwassenen significant verminderde, ongeacht hoeveel reps, sets en work-outs ze deden.

Een eerdere evaluatie in Sports Medicine wees uit dat krachttraining ook leidt tot minder angst, zowel bij gezonde mensen als bij mensen met een lichamelijke of geestelijke aandoening.

Gewichtheffen is niet zo grondig bestudeerd als cardio of yoga, maar verbetert waarschijnlijk op een soortgelijke manier onze stemming. Eén klinisch onderzoek in The Journal of Consulting and Clinical Psychology vergeleek gewichtheffen met hardlopen en ontdekte dat beide de symptomen van depressie in dezelfde mate verminderden bij depressieve vrouwen.

Probeer verschillende soorten krachttraining uit totdat je een stijl vindt die bij je past. Dit zijn een paar soorten training om je op weg te helpen: