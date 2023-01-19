Vijf gezondheidsvoordelen van knoflook, volgens erkende diëtisten

Van een kleinere kans op kanker tot een gezonder hart — wetenschappelijk bewijs duidt erop dat het verstandig kan zijn om met enige regelmaat knoflook te eten. Volgens de National Institutes of Health wordt knoflook al eeuwenlang door volken overal ter wereld gebruikt vanwege de diverse medicinale eigenschappen ervan. En dat is niet voor niks.

"Knoflook is geen tovermiddel, maar uit onderzoek komt naar voren dat knoflook, als onderdeel van een gebalanceerd dieet, diverse voordelen voor de gezondheid heeft", aldus Elizabeth Ward, erkend diëtist.

Er zijn veel onderzoeken geweest over supplementen met knoflook en knoflookextracten, maar "een gewoon teentje knoflook nuttigen doet ook al veel goed", zegt Dawn Jackson Blatner, erkend diëtist.

Lees hier wat de voornaamste voordelen voor de gezondheid zijn van een beetje knoflook in je dagelijkse maaltijden.

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