Vier gezondheidsvoordelen van havermout, volgens erkende diëtisten

Havermout lijkt misschien wel een basisontbijt, maar een kom van dit vezelrijke koolhydratencomplex heeft een indrukwekkend voedingswaardeprofiel en biedt het lichaam veel gezondheidsvoordelen.

Volgens het U.S. Department of Agriculture bevat het glutenvrije voedingsmiddel eiwit, maar ook vele essentiële vitaminen (zoals de vitamine B en foliumzuur) en mineralen zoals ijzer, kalium en magnesium.

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Volwassenen die regelmatig een kom havermout eten, hebben waarschijnlijk een voedzamer eetpatroon en een gezonder leven. Uit een onderzoek dat in 2015 werd gepubliceerd in het tijdschrift Nutrition Research bleek dat havermoutliefhebbers in vergelijking met niet-havermoutliefhebbers meestal een hogere dieetkwaliteit (d.w.z. een grotere inname van gezonde voedingsstoffen), minder lichaamsgewicht en een kleinere taille-omtrek hebben. Daarnaast is de kans groter dat ze minder of niet roken en minder alcohol gebruiken.

Hieronder noemen experts vier gezondheidsvoordelen van een goed vullende kom gekookte havermout (of havervlokken als je die lekkerder vindt).