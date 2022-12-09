Vier gezondheidsvoordelen van pompoen, volgens diëtisten

Als jij ervan overtuigd bent dat pompoenen alleen maar goed zijn om taarten mee te bakken en decoratief in huis neer te zetten, dan weet je misschien nog niet dat pompoen, en pompoenpitten, boordevol voedingsstoffen zitten. Sterker nog, pompoen en pompoenpitten bieden talloze gezondheidsvoordelen.

"Pompoen en pompoenpitten bevatten proteïne, vezels en andere voedingsstoffen, maar in verschillende hoeveelheden", zegt Amy Gorin, erkend diëtist. En hoewel pompoenpitten veel onverzadigde (gezonde) vetten en calorieën bevatten, is pompoen zelf laag in vetten en calorieën, voornamelijk omdat pompoen voor een groot deel uit water bestaat. Pompoen is ook rijk aan koolhydraten, zegt Lisa Young, PhD, erkend diëtist en adjunct-hoogleraar voeding aan de New York University.

Bovendien hoef je je op basis van het voedingsprofiel van pompoen niet in te houden. Volgens de database van het USDA, de FoodData Central, bevat een enkel kopje gekookte pompoen uit blik ongeveer 25% van de dagelijkse hoeveelheid vezels voor vrouwen en 17% voor mannen. Het is ook een fantastische bron van de antioxidant bètacaroteen, een kleurrijke voedingsstof die aanwezig is in vele soorten fruit en groenten en in het lichaam wordt omgezet in vitamine A. Het stofje kan een essentiële rol spelen in het immuunsysteem en het juist functioneren van organen.

Daarnaast bevatten pompoenpitten vitale voedingsstoffen. FoodData Central geeft aan dat een portie van 30 gram gepelde pompoenpitten zorgt voor ongeveer 14 gram aan gezonde vetten (zoals meervoudig onverzadigde vetzuren, die van essentieel belang zijn voor de gezondheid van ons brein en spierkracht) en bijna 9 gram proteïne. Om het in context te plaatsen: een persoon van ongeveer 70 kg met een voornamelijk zittende leefstijl heeft 55 gram proteïne per dag nodig om de huidige spiermassa te behouden. Dat is bijna 20% van hun dagelijkse behoefte.

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