De beste gratis work-outs in de Nike Training Club app

Zelfs als je 150 minuten per week met gemiddelde intensiteit wilt bewegen (of 75 minuten per week met hoge intensiteit), zoals aanbevolen door de Centers for Disease Control and Prevention, kan het nog steeds lastig zijn om te bepalen hoe je die minuten besteedt. Gelukkig biedt de Nike Training Club (NTC) app tal van gratis work-outs die je overal kunt doen — en je hebt er geen gear voor nodig.

Als je net met fitness begint (of gewoon wat afwisseling zoekt), kies dan een activiteit waar je plezier aan beleeft, tijdens of na de work-out. Sportpsycholoog Mark Aoyagi, Ph.D., C.M.P.C., co-directeur sport- en performancepsychologie aan de University of Denver Graduate School of Professional Psychology, raadt aan om iets te doen wat natuurlijk voor je aanvoelt.

"Zoek iets wat je leuk vindt. Veel mensen zien een work-out als iets wat oncomfortabel, onaangenaam en vervelend moet zijn — met andere woorden: werk", zegt hij. "Maar een work-out is gewoon een manier om je lichaam te bewegen die voordelen oplevert voor je gezondheid, zoals kracht, conditie, flexibiliteit of veerkracht, afhankelijk van wat je wilt verbeteren [of voelen]."

Volgens Aoyagi profiteer je meer van voordelen als je een work-out kiest die je leuk vindt. Je zult het immers vaker en voor langere tijd doen. Een onderzoek uit 2003 wees uit dat mensen die plezier beleven aan hun work-outs ook vaker aan lichaamsbeweging doen. En bij een kwalitatief onderzoek uit 2013 kwamen onderzoekers tot de conclusie dat hoe meer plezier iemand aan lichaamsbeweging beleeft, hoe groter de kans dat diegene het ook blijft doen.

De NTC app bevat honderden gratis work-outs voor elk fitheidsniveau, waarbij je in veel gevallen geen materialen nodig hebt (afgezien van een yogamat). Hieronder staan er acht om je op weg te helpen. Download gewoon de NTC app, zoek de onderstaande work-outs en ga ervoor!