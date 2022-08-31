Het opbouwen van sterke beenspieren helpt niet alleen bij verschillende sporten en work-outs, maar kan ook — letterlijk — ondersteuning bieden bij een aantal dagelijkse activiteiten.

"Sterke benen helpen je bij dagelijkse activiteiten, zoals wandelen, hardlopen en traplopen", zegt NASM-gecertificeerde personal trainer Brittany Noelle. Ze vormen ook een uitstekende basis voor de spieren in het hele lichaam, ze helpen bij zelfverdediging en maken het makkelijker om zware objecten te verplaatsen, vertelt ze. Daarom is het belangrijk om beenwork-outs aan je fitnessroutine toe te voegen. En het is niet moeilijk om de juiste beenwork-out met lichaamsgewicht te vinden, zeker niet met de hulp van professionals.

De voordelen van beenwork-outs met lichaamsgewicht? Dat zijn er veel. Volgens Sarah Bradford, een NASM-gecertificeerde personal trainer, pre- en postnatale bewegingsspecialist en core- en bekkenbodemherstelspecialist, helpen beenwork-outs met lichaamsgewicht stabiliteit en controle te verbeteren, atletische prestaties te versterken, functionele bewegingspatronen te verbeteren, gewrichten sterker te maken én natuurlijk kracht op te bouwen in de benen, bilspieren, core en zelfs de bekkenbodem.

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Bradford benoemde ook dat de bilspieren, de dijspieren (voorkant van de dijen) en de hamstrings (achterkant van de dijen) in de benen de grootste spiergroep in het lichaam zijn. En extra spiermassa helpt om meer calorieën te verbranden (zelfs in rust), de stofwisseling te versnellen en een gezonder lichaamsgewicht te bevorderen.

Hieronder delen Noelle en Bradford hun drie favoriete beenwork-outs met lichaamsgewicht die je vanuit huis kunt doen.