Vijf roze leggings van Nike voor iedere work-out

Roze Nike leggings die geschikt zijn voor iedere work-out
Koopgids
Maak een sterke start in deze kleurrijke en comfortabele leggings.
Een zwarte legging past bijna overal bij en is daarom een echte klassieker. Maar soms heb je gewoon zin om wat kleur aan je dag te geven, met een roze legging bijvoorbeeld.
De roze leggings in onze Nike collectie zijn gemaakt van technologisch geavanceerde materialen waarin je je fris blijft voelen, hoe hard je ook traint en zweet.
Ontdek hieronder de beste roze Nike leggings voor jouw favoriete work-out.
De beste roze leggings voor elke work-out
1.De beste roze legging voor yoga: Nike Yoga 7/8-legging met hoge taille
Voor een yogales heb je een roze legging nodig zoals de Nike Yoga 7/8-legging met hoge taille, die met je lichaam meebeweegt en niet doorschijnt. Deze nauwsluitende legging, gemaakt van een mix van polyester en elastaan, zorgt voor een goede bedekking rond de taille en voelt licht aan. Het ventilerende materiaal en de kortere beenlengte voorkomen dat je mat een zweterige glijbaan wordt.
De roze 'desert berry' kleur van de legging past heel goed bij een zwarte, bruine, witte of grijze top.
Belangrijkste kenmerken:
- Verkrijgbaar in de maten XS tot 2XL
- De hoge taille houdt je middel bedekt
- Nike Dri-FIT technologie houdt je droog
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2.De beste roze legging voor work-outs bij koud weer: Nike Therma-FIT One
Zoek je een legging die je als extra laagje onder je skibroek kunt dragen of die je warm houdt als je 's ochtends gaat hardlopen of de hond uitlaat? Dan is de Nike Therma-FIT One legging met halfhoge taille voor dames ideaal.
Deze felroze legging met Nike Therma-FIT technologie is ontworpen om je natuurlijke lichaamswarmte vast te houden én zweet af te voeren zodat dit niet bij extreme kou bevriest.
Belangrijkste kenmerken:
- Verkrijgbaar in de maten XS tot 2XL
- Het niet-transparante materiaal houdt je bedekt
- Voorzien van Nike Therma-FIT technologie om je warm te houden en zweet af te voeren
- Twee verborgen zakken in de tailleband
3.De beste roze legging voor hardlopen: Nike One Luxe 7/8-legging met halfhoge taille voor dames
Voor lange én korte runs moet je een legging hebben die zweet afvoert. De Nike One Luxe legging met halfhoge taille is wat dat betreft ideaal voor al je high-impact work-outs. De legging is gemaakt met Nike's innovatieve Dri-FIT technologie die zweet actief van de huid wegvoert, zodat jij droog blijft.
Bij deze legging gaat stijl echt niet boven comfort. De naadloze zijkanten zorgen voor een nauwsluitende pasvorm, terwijl de roze kleur een subtiele oranje ondertoon heeft.
Belangrijkste kenmerken:
- Verkrijgbaar in de maten XXS tot 2XL
- In de tailleband zitten drie verborgen zakken verwerkt
- Het niet-transparante materiaal doorstaat de squat-test met gemak
- Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid
4.De beste roze legging met print: Nike One legging met halfhoge taille en print voor dames
Of je nu een yogaliefhebber bent of een CrossFit-fanaat, een hardloper of balletdanser, deze sprankelende roze work-outlegging is een kleurrijke toevoeging aan je leggingcollectie.
Gemaakt van hetzelfde zweetafvoerende materiaal waar je andere favoriete Nike work-outgear van is gemaakt, biedt deze roze Nike One legging met print voor dames niet alleen stijl maar ook ventilerend comfort. Het zijdezachte materiaal voelt bovendien aan als een tweede huid.
Belangrijkste kenmerken:
- Verkrijgbaar in de maten XXS tot 2XL
- Voorzien van ultra-ventilerende Dri-FIT technologie
- Twee handige zakken voor sleutels en oortjes in de tailleband
- De halfhoge tailleband zakt niet af tijdens je training
5.De beste roze legging voor work-outs bij warm weer: Nike Pro 365 7/8-legging met mesh vlak en hoge taille
Voor work-outs als het warm is of yogalessen in verwarmde ruimtes heb je een goede ventilerende legging nodig. Dat komt goed uit, want bij de Nike Pro 365 7/8-legging met mesh vlak en hoge taille draait alles om een goede luchtcirculatie.
Om te beginnen houdt het Dri-FIT materiaal je droog door zweet snel van je huid weg te voeren. De mesh inzetstukken rond de kuiten zorgen bovendien voor extra ventilatie. De cropped 7/8-lengte valt tot net boven de enkels, wat ook helpt om je koel te houden.
Belangrijkste kenmerken:
- Verkrijgbaar in de maten XXS tot 2XL
- Voorzien van ultra-ventilerende Dri-FIT technologie
- De mesh inzetstukken rond de kuiten zorgen voor extra luchtcirculatie
- De 7/8-lengte houdt je koel
Tekst: Gabrielle Kassel