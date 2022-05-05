De beste leggings van Nike met hoge taille voor elke activiteit
Koopgids
Deze leggings van Nike sluiten goed en comfortabel aan op je lichaam terwijl je beweegt.
Een legging aantrekken waarin je jezelf goed voelt kan bij elke activiteit zorgen voor comfort, ondersteuning en zelfvertrouwen. Stijlen met een hoge taille blijven op hun plek zitten en bieden voldoende bedekking bij al je bewegingen. Lees waar je op moet letten als je op zoek bent naar een legging. Ontdek bovendien de beste Nike leggings met hoge taille.
Waar je op moet letten bij leggings met hoge taille
1.Lengte van de broek
Er zijn Nike leggings met hoge taille die komen in volledige lengte en met een lengte van zeven-achtste. Hoewel de precieze pasvorm per persoon wisselt, komen stijlen met volledige lengte tot bij de enkel, terwijl zeven-achtste-leggings tot halverwege de kuit komen. Wat voor jou de juiste keuze is, hangt af van je gewenste pasvorm en hoeveel beenbedekking je wilt.
2.Materiaal
Als je op zoek bent naar een legging van hoogwaardig materiaal, moet je er de squattest mee doen. Daarvoor trek je de legging aan, doe je voor een spiegel een diepe squat of raak je je tenen aan. Controleer dan of er geen huid of ondergoed zichtbaar is. Nike stijlen, zoals de niet-doorschijnende Nike Yoga Dri-FIT Luxe Infinalon leggings, kunnen de squattest aan dankzij een mix van nylon, elastaan en polyester.
Als je van plan bent tijdens je work-outs een legging te dragen, ga dan op zoek naar zweetafvoerende materialen die de huid koel en droog houden, zoals Nike Dri-FIT dat helpt bij de snelle verdamping van vocht. Als je een legging bij koud weer wilt dragen, kies dan voor een Nike Therma-FIT legging, omdat deze warmte vasthoudt zonder zwaar aan te voelen.
3.Pasvorm
Leggings moeten strak aanvoelen en de huid enige compressie bieden zonder in je middel te snijden, of je bewegingen of ademhaling ongemakkelijk te maken. Er zijn drie stijlen Nike leggings, van maat XS tot 3X. Daarnaast zijn er ook zwangerschapsmaten. De Nike One (M) zwangerschapslegging met hoge taille is flexibel, en bedekt en ondersteunt je babybuik. De legging voelt bovendien tijdens je hele zwangerschap comfortabel aan.
4.Zakken
Als je essentials zoals een telefoon, sleutels of een pasje makkelijk wilt opbergen, kies je voor een legging met hoge taille en onopvallende zakken.
De beste Nike leggings met hoge taille op activiteit
Yoga
Nike's yogaleggings met hoge taille, zoals die in de Nike Yoga Luxe collectie, sluiten nauw aan op het lichaam dankzij een vormgevende tailleband die tot net boven de navel komt. Door het niet-doorschijnende design kun je met alle vertrouwen buigingen en stretches doen. Het Nike Infinalon materiaal is dunner, lichter en zelfs sterker dan het traditionele garen van Nike. Dat materiaal biedt lichte compressie, terwijl het de huid droog houdt als je ademt, rekt en strekt en een serie houdingen vasthoudt. Sommige stijlen hebben een stirrup design over de voeten met een opening voor de hiel voor extra comfort en ondersteuning tijdens je trainingen.
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Veelgestelde vragen
Welke pasvorm moet een legging hebben?
Waarom kruipt mijn legging met hoge taille omlaag?
Wat betekent het als een legging bestand is tegen squats?
Tekst: Lindsay Frankel