De beste Nike leggings voor koud weer
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Of je nu een run doet bij temperaturen onder de nul of lekker onderuitgezakt je favoriete serie kijkt, deze Nike leggings zijn ontworpen om comfort te bieden bij koud weer.
Een legging voor koud weer is een onmisbaar kledingstuk als de temperatuur daalt. Een zachte, comfortabele legging kan los worden gedragen of als laagje onder andere items, van skibroek tot rok, voor extra warmte.
En of je nu aan een frisse ochtendrun begint, de skipiste op gaat of gewoon lekker op de bank ligt, Nike heeft leggings voor de meest uiteenlopende activiteiten bij koud weer. Lees verder om jouw ideale legging te vinden.
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1.Nike Therma-FIT One legging met halfhoge taille
Dit kledingstuk heeft alle kenmerken van een warme, behaaglijke hardlooplegging: Nike Therma-FIT technologie (die je natuurlijke lichaamswarmte reguleert bij lage temperaturen), stevig, niet-doorschijnend materiaal en een strak, aansluitend gevoel. Bovendien zitten er twee verborgen zakken op de tailleband om essentials zoals een sleutelbos of smartphone in op te bergen.
2.Nike Storm-FIT Phenom Elite hardlooplegging
Tijdens regenachtige, winderige, ijzige runs kun je niet zonder leggings voor koud weer, zoals de Nike Storm-FIT Phenom Elite hardlooplegging. Deze legging is gemaakt van winddicht en waterafstotend materiaal en heeft een speciaal knit design aan de achterkant van de pijpen voor extra ventilatie.
Bovendien zit er overal op de legging tape met een reflecterend design, waardoor je beter te zien bent op de weg of de trail. Maar vergeet niet, ook al is de legging bestand tegen barre weersomstandigheden, soms is het beter om het bij de loopband te houden.
3.Nike Pro Therma-FIT ADV
Deze legging biedt een stevig, ondersteunend gevoel met een zachte binnenvoering van fleece, waardoor hij ideaal is voor hiken bij koud weer of als laagje onder een andere broek. Bovendien zit er Therma-FIT technologie in, zodat je warm blijft als de temperatuur daalt.
4.Nike Dri-FIT AeroSwift hardlooplegging
Voor fanatieke hardlopers is het belangrijk dat leggings voor koud weer licht en ventilerend zijn. De Nike AeroSwift legging is ontworpen om naadloos mee te bewegen met elke stap, met een geperforeerde 'Flyvent' tailleband voor extra ventilatie en speciaal geribd materiaal om sneller af te koelen. Maar de legging is zeker ook bestand tegen ijzige temperaturen dankzij een speciale geïntegreerde voering en ondersteunend materiaal.
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5.Nike Dri-FIT Challenger hardlooplegging
De Nike Dri-FIT Challenger legging heeft een omsloten elastische tailleband en extern trekkoord om de pasvorm aan te passen, en Dri-FIT technologie om zweet van de huid af te voeren. Daardoor is hij ideaal voor zowel work-outs als dagelijks gebruik. Nike Power materiaal biedt ondersteuning en isoleert terwijl het toch voldoende elastisch is.
6.Nike Repel Challenger hardlooplegging
Blijf warm en droog, zelfs als het weer omslaat, met de Nike Repel Challenger legging. De legging is gemaakt van waterafstotend materiaal dat zacht, soepel en elastisch is, zodat je je hoofd bij de kilometers kunt houden in plaats van bij je outfit.
Tekst: Julia Sullivan