Nike Factory Store - Farmington

Nike Factory Store - Farmington

Abierto • Cierra a las 9:00 p.m.

210 North Station Parkway

Farmington, UT, 84025-2881, US

8014515492

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Horario de la tienda

dom: 12:00 p.m. - 6:00 p.m.
lun - sáb: 10:00 a.m. - 9:00 p.m.

Servicios

  • Recogida de pedidos

    Recogida de pedidos

    Compra tus estilos favoritos en línea y recógelos en la tienda.

  • Hazte miembro

    Hazte miembro

    Los nuevos miembros en la Nike App obtienen un 15% de descuento en su primera compra en la tienda.

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  • Compra rebajas de Nike Factory

    Compra rebajas de Nike Factory

    Los estilos y los ahorros que encuentras en las Nike Factory Stores ahora están disponibles en línea.

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