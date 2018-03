Deporte: Entrenamiento urbano

Movimiento de poder: Flexión de escorpión

Mayor reto: Cuando me dedicaba a la gimnasia rítmica, me mudé a

Chicago [para preparar las Olimpiadas]. Me sentí

muy sola. Tuve que aprender a superarlo

porque estaba entrenando para los

Juegos Olímpicos, y tenía

que ser fuerte.

Mayor logro: Ganar los campeonatos mundiales de 2015

de Street Workout Freestyle.

Actividades ajenas al deporte: Estudio quinesiología. Me gustaría dedicarme

al tratamiento terapéutico físico.

Tres cosas sin las que no puede vivir: Mi padre: es mi mayor motivación. Entrenamiento:

lo necesito. Amigos y familia: me

apoyan y motivan.

Lo que más le gusta del sujetador Motion Adapt: Literalmente, es como si no llevara nada... No

he tenido que preocuparme de

ajustarlo ni una vez.