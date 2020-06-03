Wrap de pollo

Nutrición
Última actualización: 3 de junio de 2020

Por Nike Training

Wrap de pollo saludable

Disfruta de un plato saludable y saciador que puedes preparar en tan solo 30 minutos. 4 porciones.

Disfruta de un plato saludable con este delicioso wrap de pollo. Es fácil de preparar y te da un buen aporte de proteína, lo que se traduce en energía para bastante tiempo.

Un plato bien equilibrado y saciador con pollo, tortillas y habichuelas para asegurarte de no quedarte con hambre. No lleva frutos secos.

Ingredientes

616 g de pechuga de pollo
15 ml de aceite de oliva
450 g de habichuelas verdes
225 g de queso crema
1 cebolla morada
300 g de lechugas mixtas
8 tortillas de trigo

Instrucciones

  1. Precalienta el horno a 425 ºF.
  2. Si vas a usar habichuelas congeladas, ponlas a descongelar en un recipiente.
  3. Rocía el pollo con el aceite de oliva, sal y especias al gusto. Ponlo en la bandeja del horno y mételo al horno durante 20 minutos, hasta que esté listo. Cuando lo saques córtalo en finas tiras y apártalo.
  4. Machaca las habichuelas con un tenedor y mézclalas con el queso crema. Agrega sal y pimienta al gusto. Corta la cebolla en finas tiras. Coloca la mezcla de queso y habichuelas en las tortillas, y agrega el pollo, la lechuga y la cebolla. Para darle el toque final, calienta los wraps en una parrilla. ¡Disfrútalo!

Instrucciones

  1. Precalienta el horno a 220 °C.
  2. Si vas a usar habichuelas congeladas, ponlas a descongelar en un recipiente.
  3. Rocía el pollo con el aceite de oliva, sal y especias al gusto. Ponlo en la bandeja del horno y mételo al horno durante 20 minutos, hasta que esté listo. Cuando lo saques córtalo en finas tiras y apártalo.
  4. Machaca las habichuelas con un tenedor y mézclalas con el queso crema. Agrega sal y pimienta al gusto. Corta la cebolla en finas tiras. Coloca la mezcla de queso y habichuelas en las tortillas, y agrega el pollo, la lechuga y la cebolla. Para darle el toque final, calienta los wraps en una parrilla. ¡Disfrútalo!

Información nutricional por porción

526 Calorías
55 g carbohidratos
45 g proteínas
13 g grasas

Recetas saludables por Lifesum.

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Publicado originalmente: 21 de mayo de 2020