Wrap de pollo saludable

Wrap de pollo
Nutrición
Última actualización: 3 de junio de 2020
Por Nike Training
Disfruta de un plato saludable y saciador que puedes preparar en tan solo 30 minutos. 4 porciones.
Disfruta de un plato saludable con este delicioso wrap de pollo. Es fácil de preparar y te da un buen aporte de proteína, lo que se traduce en energía para bastante tiempo.
Un plato bien equilibrado y saciador con pollo, tortillas y habichuelas para asegurarte de no quedarte con hambre. No lleva frutos secos.
Ingredientes
616 g de pechuga de pollo
15 ml de aceite de oliva
450 g de habichuelas verdes
225 g de queso crema
1 cebolla morada
300 g de lechugas mixtas
8 tortillas de trigo
Instrucciones
- Precalienta el horno a 425 ºF.
- Si vas a usar habichuelas congeladas, ponlas a descongelar en un recipiente.
- Rocía el pollo con el aceite de oliva, sal y especias al gusto. Ponlo en la bandeja del horno y mételo al horno durante 20 minutos, hasta que esté listo. Cuando lo saques córtalo en finas tiras y apártalo.
- Machaca las habichuelas con un tenedor y mézclalas con el queso crema. Agrega sal y pimienta al gusto. Corta la cebolla en finas tiras. Coloca la mezcla de queso y habichuelas en las tortillas, y agrega el pollo, la lechuga y la cebolla. Para darle el toque final, calienta los wraps en una parrilla. ¡Disfrútalo!
Instrucciones
- Precalienta el horno a 220 °C.
- Si vas a usar habichuelas congeladas, ponlas a descongelar en un recipiente.
- Rocía el pollo con el aceite de oliva, sal y especias al gusto. Ponlo en la bandeja del horno y mételo al horno durante 20 minutos, hasta que esté listo. Cuando lo saques córtalo en finas tiras y apártalo.
- Machaca las habichuelas con un tenedor y mézclalas con el queso crema. Agrega sal y pimienta al gusto. Corta la cebolla en finas tiras. Coloca la mezcla de queso y habichuelas en las tortillas, y agrega el pollo, la lechuga y la cebolla. Para darle el toque final, calienta los wraps en una parrilla. ¡Disfrútalo!
Información nutricional por porción
526 Calorías
55 g carbohidratos
45 g proteínas
13 g grasas