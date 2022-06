Cómo encontrar el mejor calzado para pies estrechos

En un estudio que se efectuó en julio de 2018, en el Journal of Foot and Ankle Research, se sugiere que solo un tercio de las personas usan calzado de la talla correcta. Y cuando el calzado no se ajusta correctamente, se corre el riesgo de sufrir problemas en los pies, como rozaduras, dolor, callos y ampollas.



Actividades sencillas como caminar, correr o subir escaleras pueden convertirse en un riesgo. Sin la estabilidad y el soporte adecuados, es más fácil torcerse un tobillo o tropezar, especialmente durante una actividad vigorosa o cuando se practican deportes que involucran cambios de dirección rápidos.



Aunque probablemente sea más difícil encontrar el calzado de ancho estrecho adecuado para tus pies, la recompensa es significativa. Dedica el tiempo necesario para medir tu pie y después prueba varios pares antes de decidir cuál es el mejor. Y si el ajuste no es adecuado, devuélvelo (sí, incluso después de probártelo).