Mantén a los niños activos en espacios reducidos

Tres formas de ayudar a los más pequeños a seguir en movimiento cuando no tienes mucho espacio.

Hacer que sigan en movimiento cuando no tienes mucho espacio es solo cuestión de creatividad. En este artículo, Karen Santesson, que lleva el programa de actividad de Everybody Moves en Nike World Headquarters, te da sus mejores recomendaciones para mantener a los niños en movimiento y ayudarles a llevar una vida saludable desde casa.



Si has hecho alguna vez un entrenamiento de NTC, ya sabrás que lo único que necesitas para realizar casi todo el entrenamiento es un espacio del tamaño de tu propio cuerpo. Y como tus hijos son más pequeños que tú, toda la familia puede mantenerse en movimiento aunque no tengan mucho sitio



Por lo tanto, a falta de un gran jardín o una zona despejada dentro de la casa para que tus hijos puedan correr a sus anchas, te invitamos a poner en práctica estos consejos de Karen Santesson, supervisora del Child Development Center de Nike, que dirige el programa de actividades Everybody Moves en Nike World Headquarters. Debido al clima lluvioso de Portland (Oregón, EE. UU.), es habitual recurrir a pequeños espacios cubiertos para hacer ejercicio. Así que en esto tenemos algo de experiencia.